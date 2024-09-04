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В Турции призвали не поддаваться санкционному давлению США против России

В Турции призвали не поддаваться санкционному давлению США против России - 04.09.2024, ПРАЙМ

В Турции призвали не поддаваться санкционному давлению США против России

Турция изменит самой себе, если поддастся санкционному давлению США против России, заявил РИА Новости председатель турецкой партии "Родина" (Vatan) Догу... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T09:54+0300

2024-09-04T09:54+0300

2024-09-04T09:54+0300

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АНТАЛЬЯ, 4 сен – ПРАЙМ, Вугар Гасанов. Турция изменит самой себе, если поддастся санкционному давлению США против России, заявил РИА Новости председатель турецкой партии "Родина" (Vatan) Догу Перинчек. В августе США пригрозили Турции последствиями, если она не ограничит экспорт в Россию ряда американских товаров, об этом писала Financial Times. Помощник американского министра торговли Мэттью Аксельрод заявил изданию, что Турция должна остановить "поток американских технологий в Россию". По данным издания, американский минторг уже требует от юридических лиц из США приобретения редкого разрешения для продажи важных товаров 18 компаниям из Турции. Источник издания заявил, что в отсутствие подвижек со стороны Анкары Вашингтон продолжит вводить подобные ограничения. Тем временем диписточник в турецкой столице ранее заявлял РИА Новости, что Турция не участвует в процессе обхода санкций западных стран против России. "На самом деле, санкционное давление США на Россию является давлением и на Турцию. Ограничения в отношении России открывали возможность для Турции – логистическую, экономическую, политическую. На самом деле, давление CША в отношении Анкары призвано не остановить Россию, а остановить экономическое развитие Турции. Цель – Турция, турецкий производитель, турецкий торговец", - заявил собеседник агентства. По его словам, Анкаре необходимо "оттолкнуть" это давление. "Экономическое развитие Турции возможно только в отношениях с Россией и Китаем. Только так можно обеспечить энергетическую независимость и сильную, независимую от США экономику. Позиция Турции в этом отношении подействует и на отношения Анкары с Москвой. Соблюдение санкций Турцией против России — это измена Турции самой себе", - сказал политик. Ранее главный советник турецкого президента Акиф Чагатай Кылыч заявлял, что Турция и ЕС имеют различные мнения по санкциям в отношении России, но республика не является "объездной дорогой" в этом вопросе. Мевлют Чавушоглу в бытность главой МИД Турции на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Занимавший ранее пост официального представителя президента Турции, ныне глава национальной разведывательной организации Ибрагим Калын заявлял, что если страна введет санкции против России, они сыграют прежде всего против самой Турции.

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