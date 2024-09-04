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В Турции заявили о худшем за почти 30 лет туристическом сезоне - 04.09.2024, ПРАЙМ
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В Турции заявили о худшем за почти 30 лет туристическом сезоне
В Турции заявили о худшем за почти 30 лет туристическом сезоне - 04.09.2024, ПРАЙМ
В Турции заявили о худшем за почти 30 лет туристическом сезоне
Нынешний туристический сезон стал худшим за последние 30 лет для владельцев магазинов на турецких курортах, заявил председатель Палаты продавцов и ремесленников | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T21:56+0300
2024-09-04T21:56+0300
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СТАМБУЛ, 4 сен - ПРАЙМ. Нынешний туристический сезон стал худшим за последние 30 лет для владельцев магазинов на турецких курортах, заявил председатель Палаты продавцов и ремесленников Кемера Болат Унсал. За первые семь месяцев текущего года Турцию посетили более 28,9 миллиона иностранных туристов. Это на 8,2% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что по итогам 2024 года страна планирует принять 60 миллионов туристов и получить от индустрии туризма доходы в размере 60 миллиардов долларов."Для продавцов в этом году ситуация оказалась хуже, чем в годы пандемии", - заявил Унсал газете Kemer Gözcü. По его словам, доходы продавцов в текущем сезоне ниже на 60%, чем в 2023 году. По словам Унсала, за первые семь месяцев текущего года Турцию посетили более 28,9 миллиона иностранных туристов. Это на 8,2% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Нынешний туристический сезон стал непростым для ресторанов и магазинов на турецком курорте Бодрум. Одной из причин этого являются растущие цены, в том числе высокие оптовые цены. Об этом ранее в интервью РИА Новости рассказала Неслихан Назлыоглу, глава Ассоциации предпринимателей и промышленников Бодрума (BESİAD). Отели на курорте Бодрум на Эгейском море заполнены не полностью из-за высоких цен. Ранее об этом заявил официальный представитель Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Хамит Кук. По его словам, турецкие туристы не стремятся ехать в Бодрум из-за экономического кризиса, а рестораны остаются полупустыми. Курорты Эгейского моря в этом году конкурируют с греческими островами.
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турция, туризм, туризм в турции
ТУРЦИЯ, Туризм, туризм в Турции
21:56 04.09.2024
 
В Турции заявили о худшем за почти 30 лет туристическом сезоне

В Турции заявили о худшем за почти 30 лет туристическом сезоне

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СТАМБУЛ, 4 сен - ПРАЙМ. Нынешний туристический сезон стал худшим за последние 30 лет для владельцев магазинов на турецких курортах, заявил председатель Палаты продавцов и ремесленников Кемера Болат Унсал.
За первые семь месяцев текущего года Турцию посетили более 28,9 миллиона иностранных туристов. Это на 8,2% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что по итогам 2024 года страна планирует принять 60 миллионов туристов и получить от индустрии туризма доходы в размере 60 миллиардов долларов.
"Для продавцов в этом году ситуация оказалась хуже, чем в годы пандемии", - заявил Унсал газете Kemer Gözcü.
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По его словам, доходы продавцов в текущем сезоне ниже на 60%, чем в 2023 году.
По словам Унсала, за первые семь месяцев текущего года Турцию посетили более 28,9 миллиона иностранных туристов. Это на 8,2% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.
Нынешний туристический сезон стал непростым для ресторанов и магазинов на турецком курорте Бодрум. Одной из причин этого являются растущие цены, в том числе высокие оптовые цены. Об этом ранее в интервью РИА Новости рассказала Неслихан Назлыоглу, глава Ассоциации предпринимателей и промышленников Бодрума (BESİAD).
Отели на курорте Бодрум на Эгейском море заполнены не полностью из-за высоких цен. Ранее об этом заявил официальный представитель Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Хамит Кук. По его словам, турецкие туристы не стремятся ехать в Бодрум из-за экономического кризиса, а рестораны остаются полупустыми. Курорты Эгейского моря в этом году конкурируют с греческими островами.
 
ТУРЦИЯТуризмтуризм в Турции
 
 
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