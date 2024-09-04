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Минсельхоз оценил инвестиции России в производство удобрений в Мьянме

Минсельхоз оценил инвестиции России в производство удобрений в Мьянме - 04.09.2024, ПРАЙМ

Минсельхоз оценил инвестиции России в производство удобрений в Мьянме

Российские инвестиции в производство удобрений в Мьянме позволят укрепить продовольственную безопасность страны и всего региона, заявил РИА Новости на ВЭФ... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T08:43+0300

2024-09-04T08:43+0300

2024-09-04T08:44+0300

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россия

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удобрения

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Российские инвестиции в производство удобрений в Мьянме позволят укрепить продовольственную безопасность страны и всего региона, заявил РИА Новости на ВЭФ генеральный директор департамента планирования министерства сельского хозяйства, животноводства и ирригации Мьянмы Чжо Све Лин. Инвестиционная платформа Фонда "Росконгресс" Фонд "РК-Инвестиции", министерство сельского хозяйства, животноводства и ирригации в Республики Союз Мьянма и министерство кооперативов и сельского развития страны сегодня подписали меморандум о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства. Церемония подписания прошла в присутствии советника президента РФ Антона Кобякова, вице-премьера, союзного министра транспорта и коммуникаций Мьянмы Мья Тун У, министра экономического развития РФ Максима Решетникова, министра сельского хозяйства Мьянмы Мин Наунга, председателя правления Фонда "Росконгресс" Александра Стуглева, а также министра кооперативов и развития сельских районов Мьянмы Хла Мо, присоединившегося онлайн. Ключевым предметом меморандума является договоренность о совместных усилиях по реализации проекта строительства завода по производству органических внекорневых стимуляторов роста растений. Основная цель проекта – получение от мьянманской стороны разрешения на ввоз удобрений из России и их сертификацию, разрешение на их применение и продажу на территории республики. Помимо этого, меморандум затрагивает сотрудничество в области повышения качества хозяйственных почв, а также развитие кластера по семеноводству и селекции. "Наши министерства и РК-Инвестиции планируют создать и построить в Мьянме (завод по производству) стимуляторов роста растений… Мы надеемся, что продажа стимуляторов, производимых РК-Инвестиции, повысит урожайность зерновых культур и обеспечит продовольственную безопасность Мьянмы и всего региона", - заявил Чжо Све Лин. Он отметил, что Мьянма является аграрной страной, ее экономика в значительной степени зависит от сельского хозяйства, поэтому использование удобрений является крайне важным. В то же время Мьянма остается важным игроком на региональном продовольственном рынке, поставляя в Индию и другие азиатские страны 2 миллиона тонн риса и 2 миллиона тонн кукурузы ежегодно. И власти страны стараются диверсифицировать производство, стимулируя выращивание тропических фруктов, кофе, пальмового масла и других культур. По словам представителя минсельхоза Мьянмы, проект РК-Инвестиции может также косвенно простимулировать двустороннюю торговлю с РФ за счет увеличения количества производимой и поставляемой за рубеж продукции. "Мы настроены экспортировать сельхозпродукцию в Россию. Думаю, если логистика будет более удобной, мы сможем выйти со своей продукцией и на российский рынок", - подчеркнул Чжо Све Лин. Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников в ходе встречи с делегацией Мьянмы на полях Петербургского международного экономического форума сообщал, что Мьянма в последнее время увеличила поставки в РФ риса и фруктов. Российские компании, в свою очередь, изучают перспективы экспорта удобрений в Мьянму, а также налаживание их местного производства. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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россия, мьянма, удобрения, вэф-2024