https://1prime.ru/20240904/ugol-851341249.html
Южная Корея нарастила импорт угля из РФ до максимума с августа 2023 года
Южная Корея нарастила импорт угля из РФ до максимума с августа 2023 года - 04.09.2024, ПРАЙМ
Южная Корея нарастила импорт угля из РФ до максимума с августа 2023 года
Южная Корея в июле увеличила закупки угля из России на четверть за месяц, до максимальных с августа прошлого года 230 миллионов долларов, следует из анализа РИА | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T19:47+0300
2024-09-04T19:47+0300
2024-09-04T19:47+0300
энергетика
южная корея
уголь
россия
импорт
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/71/839197179_0:92:3315:1956_1920x0_80_0_0_394e95e6e593ba247fe20bbd05f0489a.jpg
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Южная Корея в июле увеличила закупки угля из России на четверть за месяц, до максимальных с августа прошлого года 230 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных местной статслужбы. В середине лета Южная Корея закупила у России 2 миллиона тонн каменного угля на сумму 230 миллионов долларов. Это на треть больше, чем месяцем ранее, в физическом выражении, и на четверть — в денежном.При этом июльские закупки стали рекордными с августа прошлого года. Тогда Южная Корея закупила у России 2,3 миллиона тонн угля на сумму 313 миллионов долларов.Рост поставок российского угля наблюдается на фоне снижения импорта из Австралии. В начале лета в Южную Корею было поставлено австралийского угля на сумму 465,5 млн долларов, а в июле этот показатель снизился до 386 млн долларов.Импорт из Южной Кореи компенсируется не только за счёт российского угля, но и за счёт индонезийского. Закупки индонезийского угля выросли с 164 миллионов долларов в июне до 224 миллионов долларов в июле. Также на четверть, до 175 миллионов долларов, вырос импорт из Канады.
https://1prime.ru/20240724/ugol-850399104.html
южная корея
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/71/839197179_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_de66655552f14cc6997106a5fb7cc3fa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная корея, уголь, россия, импорт
Энергетика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, уголь, РОССИЯ, импорт
Южная Корея нарастила импорт угля из РФ до максимума с августа 2023 года
Южная Корея нарастила импорт угля из РФ до максимума с августа 2023 года
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Южная Корея в июле увеличила закупки угля из России на четверть за месяц, до максимальных с августа прошлого года 230 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных местной статслужбы.
В середине лета Южная Корея закупила у России 2 миллиона тонн каменного угля на сумму 230 миллионов долларов. Это на треть больше, чем месяцем ранее, в физическом выражении, и на четверть — в денежном.
При этом июльские закупки стали рекордными с августа прошлого года. Тогда Южная Корея закупила у России 2,3 миллиона тонн угля на сумму 313 миллионов долларов.
МЭА рассказало о сроках снижения спроса на уголь
Рост поставок российского угля наблюдается на фоне снижения импорта из Австралии. В начале лета в Южную Корею было поставлено австралийского угля на сумму 465,5 млн долларов, а в июле этот показатель снизился до 386 млн долларов.
Импорт из Южной Кореи компенсируется не только за счёт российского угля, но и за счёт индонезийского. Закупки индонезийского угля выросли с 164 миллионов долларов в июне до 224 миллионов долларов в июле. Также на четверть, до 175 миллионов долларов, вырос импорт из Канады.