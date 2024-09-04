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Южная Корея нарастила импорт угля из РФ до максимума с августа 2023 года - 04.09.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Южная Корея нарастила импорт угля из РФ до максимума с августа 2023 года
Южная Корея нарастила импорт угля из РФ до максимума с августа 2023 года - 04.09.2024, ПРАЙМ
Южная Корея нарастила импорт угля из РФ до максимума с августа 2023 года
Южная Корея в июле увеличила закупки угля из России на четверть за месяц, до максимальных с августа прошлого года 230 миллионов долларов, следует из анализа РИА | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T19:47+0300
2024-09-04T19:47+0300
энергетика
южная корея
уголь
россия
импорт
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Южная Корея в июле увеличила закупки угля из России на четверть за месяц, до максимальных с августа прошлого года 230 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных местной статслужбы. В середине лета Южная Корея закупила у России 2 миллиона тонн каменного угля на сумму 230 миллионов долларов. Это на треть больше, чем месяцем ранее, в физическом выражении, и на четверть — в денежном.При этом июльские закупки стали рекордными с августа прошлого года. Тогда Южная Корея закупила у России 2,3 миллиона тонн угля на сумму 313 миллионов долларов.Рост поставок российского угля наблюдается на фоне снижения импорта из Австралии. В начале лета в Южную Корею было поставлено австралийского угля на сумму 465,5 млн долларов, а в июле этот показатель снизился до 386 млн долларов.Импорт из Южной Кореи компенсируется не только за счёт российского угля, но и за счёт индонезийского. Закупки индонезийского угля выросли с 164 миллионов долларов в июне до 224 миллионов долларов в июле. Также на четверть, до 175 миллионов долларов, вырос импорт из Канады.
https://1prime.ru/20240724/ugol-850399104.html
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южная корея, уголь, россия, импорт
Энергетика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, уголь, РОССИЯ, импорт
19:47 04.09.2024
 
Южная Корея нарастила импорт угля из РФ до максимума с августа 2023 года

Южная Корея нарастила импорт угля из РФ до максимума с августа 2023 года

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкДобыча угля в Красноярском крае
Добыча угля в Красноярском крае - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Южная Корея в июле увеличила закупки угля из России на четверть за месяц, до максимальных с августа прошлого года 230 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных местной статслужбы.
В середине лета Южная Корея закупила у России 2 миллиона тонн каменного угля на сумму 230 миллионов долларов. Это на треть больше, чем месяцем ранее, в физическом выражении, и на четверть — в денежном.
При этом июльские закупки стали рекордными с августа прошлого года. Тогда Южная Корея закупила у России 2,3 миллиона тонн угля на сумму 313 миллионов долларов.
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Рост поставок российского угля наблюдается на фоне снижения импорта из Австралии. В начале лета в Южную Корею было поставлено австралийского угля на сумму 465,5 млн долларов, а в июле этот показатель снизился до 386 млн долларов.
Импорт из Южной Кореи компенсируется не только за счёт российского угля, но и за счёт индонезийского. Закупки индонезийского угля выросли с 164 миллионов долларов в июне до 224 миллионов долларов в июле. Также на четверть, до 175 миллионов долларов, вырос импорт из Канады.
 
ЭнергетикаЮЖНАЯ КОРЕЯугольРОССИЯимпорт
 
 
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