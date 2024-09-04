https://1prime.ru/20240904/ugol-851341249.html

Южная Корея нарастила импорт угля из РФ до максимума с августа 2023 года

Южная Корея нарастила импорт угля из РФ до максимума с августа 2023 года - 04.09.2024, ПРАЙМ

Южная Корея нарастила импорт угля из РФ до максимума с августа 2023 года

Южная Корея в июле увеличила закупки угля из России на четверть за месяц, до максимальных с августа прошлого года 230 миллионов долларов, следует из анализа РИА | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T19:47+0300

2024-09-04T19:47+0300

2024-09-04T19:47+0300

энергетика

южная корея

уголь

россия

импорт

https://cdnn.1prime.ru/img/83919/71/839197179_0:92:3315:1956_1920x0_80_0_0_394e95e6e593ba247fe20bbd05f0489a.jpg

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Южная Корея в июле увеличила закупки угля из России на четверть за месяц, до максимальных с августа прошлого года 230 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных местной статслужбы. В середине лета Южная Корея закупила у России 2 миллиона тонн каменного угля на сумму 230 миллионов долларов. Это на треть больше, чем месяцем ранее, в физическом выражении, и на четверть — в денежном.При этом июльские закупки стали рекордными с августа прошлого года. Тогда Южная Корея закупила у России 2,3 миллиона тонн угля на сумму 313 миллионов долларов.Рост поставок российского угля наблюдается на фоне снижения импорта из Австралии. В начале лета в Южную Корею было поставлено австралийского угля на сумму 465,5 млн долларов, а в июле этот показатель снизился до 386 млн долларов.Импорт из Южной Кореи компенсируется не только за счёт российского угля, но и за счёт индонезийского. Закупки индонезийского угля выросли с 164 миллионов долларов в июне до 224 миллионов долларов в июле. Также на четверть, до 175 миллионов долларов, вырос импорт из Канады.

https://1prime.ru/20240724/ugol-850399104.html

южная корея

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

южная корея, уголь, россия, импорт