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Зеленский сделал важное заявление после отставок в кабмине
Зеленский сделал важное заявление после отставок в кабмине - 04.09.2024, ПРАЙМ
Зеленский сделал важное заявление после отставок в кабмине
Лидер Украины Владимир Зеленский в ходе своего вечернего обращения предпринял попытку объяснить отставки некоторых министров украинского правительства. | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T09:31+0300
2024-09-04T09:31+0300
2024-09-04T09:31+0300
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Лидер Украины Владимир Зеленский в ходе своего вечернего обращения предпринял попытку объяснить отставки некоторых министров украинского правительства.Так, Зеленский уточнил, что "осень будет крайне важной для Украины", из-за чего было нужно усилить некоторые направления в кабинете министров. По его словам, в этой связи изменения также произойдут в офисе главы государства.Ранее сообщалось, что на Украине подали заявления об отставке три министра, о чем рассказал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Речь идет о главе Минюста Денис Малюська, министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и главе министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец.
https://1prime.ru/20240903/ukraina-851312299.html
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украина, владимир зеленский
УКРАИНА, Владимир Зеленский
Зеленский сделал важное заявление после отставок в кабмине
Зеленский связал кадровые перестановки с ожиданием чрезвычайно важной осени
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Лидер Украины Владимир Зеленский в ходе своего вечернего обращения предпринял попытку объяснить отставки некоторых министров украинского правительства.
Так, Зеленский уточнил, что "осень будет крайне важной для Украины", из-за чего было нужно усилить некоторые направления в кабинете министров. По его словам, в этой связи изменения также произойдут в офисе главы государства.
Ранее сообщалось, что на Украине подали заявления об отставке три министра, о чем рассказал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Речь идет о главе Минюста Денис Малюська, министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и главе министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец.
На Украине три министра подали заявления об отставке