https://1prime.ru/20240904/ukraina-851321216.html

Зеленский сделал важное заявление после отставок в кабмине

Зеленский сделал важное заявление после отставок в кабмине - 04.09.2024, ПРАЙМ

Зеленский сделал важное заявление после отставок в кабмине

Лидер Украины Владимир Зеленский в ходе своего вечернего обращения предпринял попытку объяснить отставки некоторых министров украинского правительства. | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T09:31+0300

2024-09-04T09:31+0300

2024-09-04T09:31+0300

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Лидер Украины Владимир Зеленский в ходе своего вечернего обращения предпринял попытку объяснить отставки некоторых министров украинского правительства.Так, Зеленский уточнил, что "осень будет крайне важной для Украины", из-за чего было нужно усилить некоторые направления в кабинете министров. По его словам, в этой связи изменения также произойдут в офисе главы государства.Ранее сообщалось, что на Украине подали заявления об отставке три министра, о чем рассказал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Речь идет о главе Минюста Денис Малюська, министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и главе министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец.

https://1prime.ru/20240903/ukraina-851312299.html

украина

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украина, владимир зеленский