https://1prime.ru/20240904/ukraina-851324138.html

В МИД предупредили Украину о незамедлительном ответе в случае агрессии

В МИД предупредили Украину о незамедлительном ответе в случае агрессии - 04.09.2024, ПРАЙМ

В МИД предупредили Украину о незамедлительном ответе в случае агрессии

В случае дальнейшего проявления агрессии со стороны Украины в отношении России Москва даст незамедлительный болезненный ответ. Об этом в ходе брифинга заявила... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T10:44+0300

2024-09-04T10:44+0300

2024-09-04T10:44+0300

россия

украина

запад

ес

мария захарова

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. В случае дальнейшего проявления агрессии со стороны Украины в отношении России Москва даст незамедлительный болезненный ответ. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства сообщила, что европейские политики "отказываются мыслить не то что здраво и дальновидно, а просто в русле своих же собственных установок". По ее словам, они теряют чувство реальности, и не задумывается в потенциальной эскалации конфликта.Захарова предупредила Европейский союз о симметричном ответе России на агрессивные шаги в ее адрес.

https://1prime.ru/20240904/zakharova-851323472.html

украина

запад

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россия, украина, запад, ес, мария захарова