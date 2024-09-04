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В МИД предупредили Украину о незамедлительном ответе в случае агрессии
В МИД предупредили Украину о незамедлительном ответе в случае агрессии - 04.09.2024, ПРАЙМ
В МИД предупредили Украину о незамедлительном ответе в случае агрессии
В случае дальнейшего проявления агрессии со стороны Украины в отношении России Москва даст незамедлительный болезненный ответ. Об этом в ходе брифинга заявила... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T10:44+0300
2024-09-04T10:44+0300
2024-09-04T10:44+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. В случае дальнейшего проявления агрессии со стороны Украины в отношении России Москва даст незамедлительный болезненный ответ. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства сообщила, что европейские политики "отказываются мыслить не то что здраво и дальновидно, а просто в русле своих же собственных установок". По ее словам, они теряют чувство реальности, и не задумывается в потенциальной эскалации конфликта.Захарова предупредила Европейский союз о симметричном ответе России на агрессивные шаги в ее адрес.
https://1prime.ru/20240904/zakharova-851323472.html
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россия, украина, запад, ес, мария захарова
РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, ЕС, Мария Захарова
В МИД предупредили Украину о незамедлительном ответе в случае агрессии
Захарова: в случае агрессии Украины ответ России последует незамедлительно
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. В случае дальнейшего проявления агрессии со стороны Украины в отношении России Москва даст незамедлительный болезненный ответ. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства сообщила, что европейские политики "отказываются мыслить не то что здраво и дальновидно, а просто в русле своих же собственных установок". По ее словам, они теряют чувство реальности, и не задумывается в потенциальной эскалации конфликта.
Захарова предупредила Европейский союз о симметричном ответе России на агрессивные шаги в ее адрес.
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