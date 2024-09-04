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"Крысы побежали". В Британии озадачились происходящим в украинской власти - 04.09.2024, ПРАЙМ
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"Крысы побежали". В Британии озадачились происходящим в украинской власти
"Крысы побежали". В Британии озадачились происходящим в украинской власти - 04.09.2024, ПРАЙМ
"Крысы побежали". В Британии озадачились происходящим в украинской власти
В Киеве произошли крупнейшие перестановки в правительстве с начала конфликта. Владимир Зеленский объяснил изменения желанием укрепить государственные институты, | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T12:14+0300
2024-09-04T12:14+0300
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. В Киеве произошли крупнейшие перестановки в правительстве с начала конфликта. Владимир Зеленский объяснил изменения желанием укрепить государственные институты, пишет британское издание Financial Times.Перестановки происходят в период, когда Украина стремится сдержать наступление Москвы и развивать собственное наступление.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПредполагается, что некоторые из ушедших министров могут сохранить свои должности, но с новыми обязанностями. Ожидается, что более половины нынешнего кабинета будут уволены или назначены в ближайшие дни.Издание напоминает, что с начала конфликта на Украине произошли значительные кадровые изменения, включая замену министров обороны и руководителей спецслужб.Киев стремится изменить ход конфликта и укрепить свои позиции перед возможными мирными переговорами, указывается в публикации. Украина столкнулась с трудностями на поле боя и вынуждена была ввести веерные отключения электроэнергии из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре.Среди ушедших в отставку вице-премьер Ольга Стефанишина, которая возглавляла движение Украины к вступлению в ЕС. Ирина Верещук, вице-премьер по вопросам "реинтеграции временно оккупированных территорий", также подала в отставку.Подали заявления министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська, министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец и глава Фонда государственного имущества Виталий Коваль. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подтвердил получение заявлений и сообщил о рассмотрении их парламентом.Ожидается, что Камышин будет назначен на другую должность в правительстве или администрации Зеленского. Последний ранее уволил замглавы администрации Ростислава Шурму, курировавшего экономическую и энергетическую политику.Ожидается, что в среду, 4 сентября, произойдут дальнейшие отставки в кабинете министров.Происходящие отставки подвергаются критике. Так, снятие главы энергетического ведомства Владимира Кудрицкого спровоцировало жалобы на "политический" характер увольнений. Этот шаг вызвал опасения за состояние украинской электросети, так как он возглавлял "Укрэнерго" с 2020 года. Депутаты и аналитики критикуют внезапный уход Кудрицкого и опасаются попыток Зеленского узурпировать власть.В комментариях читатели высказываются, в частности, следующим образом: "Крысы побежали с тонущего корабля. Небось, знают что-то, чего не знаем мы...", "От этих “кадровых перестановок” Зеленского за версту несёт отчаянием. И диктаторскими замашками".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, великобритания
УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
12:14 04.09.2024
 
"Крысы побежали". В Британии озадачились происходящим в украинской власти

FT: Зеленский делает кадровые перестановки, чтобы укрепить свои позиции

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. В Киеве произошли крупнейшие перестановки в правительстве с начала конфликта. Владимир Зеленский объяснил изменения желанием укрепить государственные институты, пишет британское издание Financial Times.
Перестановки происходят в период, когда Украина стремится сдержать наступление Москвы и развивать собственное наступление.
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Предполагается, что некоторые из ушедших министров могут сохранить свои должности, но с новыми обязанностями. Ожидается, что более половины нынешнего кабинета будут уволены или назначены в ближайшие дни.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
Зеленский сделал важное заявление после отставок в кабмине
09:31
Издание напоминает, что с начала конфликта на Украине произошли значительные кадровые изменения, включая замену министров обороны и руководителей спецслужб.
Киев стремится изменить ход конфликта и укрепить свои позиции перед возможными мирными переговорами, указывается в публикации. Украина столкнулась с трудностями на поле боя и вынуждена была ввести веерные отключения электроэнергии из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре.
Среди ушедших в отставку вице-премьер Ольга Стефанишина, которая возглавляла движение Украины к вступлению в ЕС. Ирина Верещук, вице-премьер по вопросам "реинтеграции временно оккупированных территорий", также подала в отставку.
Подали заявления министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська, министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец и глава Фонда государственного имущества Виталий Коваль. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подтвердил получение заявлений и сообщил о рассмотрении их парламентом.
Ожидается, что Камышин будет назначен на другую должность в правительстве или администрации Зеленского. Последний ранее уволил замглавы администрации Ростислава Шурму, курировавшего экономическую и энергетическую политику.
Ожидается, что в среду, 4 сентября, произойдут дальнейшие отставки в кабинете министров.
Происходящие отставки подвергаются критике. Так, снятие главы энергетического ведомства Владимира Кудрицкого спровоцировало жалобы на "политический" характер увольнений. Этот шаг вызвал опасения за состояние украинской электросети, так как он возглавлял "Укрэнерго" с 2020 года. Депутаты и аналитики критикуют внезапный уход Кудрицкого и опасаются попыток Зеленского узурпировать власть.
В комментариях читатели высказываются, в частности, следующим образом: "Крысы побежали с тонущего корабля. Небось, знают что-то, чего не знаем мы...", "От этих “кадровых перестановок” Зеленского за версту несёт отчаянием. И диктаторскими замашками".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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