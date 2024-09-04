https://1prime.ru/20240904/ukraina-851332177.html
На Украине начался передел власти, заявил Рогов
На Украине начался передел власти, заявил Рогов - 04.09.2024, ПРАЙМ
На Украине начался передел власти, заявил Рогов
Череда отставок на Украине связана с переделом власти, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T14:17+0300
2024-09-04T14:17+0300
2024-09-04T14:17+0300
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – ПРАЙМ. Череда отставок на Украине связана с переделом власти, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Рогов отметил, что на Украине начался очередной этап передела власти. По его словам, все это — следствие подковерной борьбы и попыток главы офиса Зеленского Андрея Ермака полностью переподчинить себе правительство.По его словам, из власти убираются люди, имеющие отношение к украинскому олигарху Ринату Ахметову. Рогов подчеркнул, что влияние Ахметова уменьшается ещё и потому, что действующая энергетическая система и прибыль для Зеленского от коррупционных схем, связанных с Ахметовым, становятся всё менее значимыми.. Накануне Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. Об отставке также заявили министр юстиции Украины Денис Малюська, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камин.Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил о возможной большой перезагрузке правительства Украины. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия поддержал это мнение. В среду Верховная рада поддержала отставку Ольги Стефанишиной с поста вице-премьера по вопросам евроинтеграции.
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украина, владимир рогов
Политика, УКРАИНА, Владимир Рогов
На Украине начался передел власти, заявил Рогов
Рогов: череда отставок на Украине связана с переделом власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – ПРАЙМ. Череда отставок на Украине связана с переделом власти, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Рогов отметил, что на Украине начался очередной этап передела власти. По его словам, все это — следствие подковерной борьбы и попыток главы офиса Зеленского Андрея Ермака полностью переподчинить себе правительство.
По его словам, из власти убираются люди, имеющие отношение к украинскому олигарху Ринату Ахметову.
В МИД предупредили Украину о незамедлительном ответе в случае агрессии
Рогов подчеркнул, что влияние Ахметова уменьшается ещё и потому, что действующая энергетическая система и прибыль для Зеленского от коррупционных схем, связанных с Ахметовым, становятся всё менее значимыми..
Накануне Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. Об отставке также заявили министр юстиции Украины Денис Малюська, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камин.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил о возможной большой перезагрузке правительства Украины. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия поддержал это мнение. В среду Верховная рада поддержала отставку Ольги Стефанишиной с поста вице-премьера по вопросам евроинтеграции.