https://1prime.ru/20240904/ukraina-851337405.html

В Госдуме сравнили отставки на Украине с бегством крыс с тонущего корабля

В Госдуме сравнили отставки на Украине с бегством крыс с тонущего корабля - 04.09.2024, ПРАЙМ

В Госдуме сравнили отставки на Украине с бегством крыс с тонущего корабля

Череда отставок некоторых украинских министров похожа на бегство крыс с тонущего корабля, заявил депутат Госдарственной Думы от крымского региона Леонид... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T16:28+0300

2024-09-04T16:28+0300

2024-09-04T16:28+0300

россия

украина

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верховная рада

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – ПРАЙМ. Череда отставок некоторых украинских министров похожа на бегство крыс с тонущего корабля, заявил депутат Госдарственной Думы от крымского региона Леонид Бабашов."Парад увольнений в украинском кабмине - не что иное, как бегство крыс с тонущего корабля", - написал парламентарий в своем Telegram-канале. Более того, Бабашок отметил, что подлинная причина отставок заключается в том, что дни нацистского режима на Украине сочтены. По его словам, скоро эта "шайка" сбежит в США или Евросоюз.Среди ушедших в отставку вице-премьер Ольга Стефанишина, которая возглавляла движение Украины к вступлению в ЕС. Ирина Верещук, вице-премьер по вопросам "реинтеграции временно оккупированных территорий", также подала в отставку.Подали заявления министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська, министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец и глава Фонда государственного имущества Виталий Коваль. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подтвердил получение заявлений и сообщил о рассмотрении их парламентом.

https://1prime.ru/20240904/ukraina-851327488.html

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россия, украина, госдума, верховная рада