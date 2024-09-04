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ЕС не выполнил "жизненно важное" обещание Украине, пишет СМИ - 04.09.2024, ПРАЙМ
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ЕС не выполнил "жизненно важное" обещание Украине, пишет СМИ
ЕС не выполнил "жизненно важное" обещание Украине, пишет СМИ - 04.09.2024, ПРАЙМ
ЕС не выполнил "жизненно важное" обещание Украине, пишет СМИ
В июне G7 обещала Киеву кредит в $50 млрд под залог доходов от российских активов, но из-за "бюрократической инертности" ЕС средства так и не были выделены,... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T18:16+0300
2024-09-04T18:23+0300
политика
активы
украина
g7
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. В июне G7 обещала Киеву кредит в $50 млрд под залог доходов от российских активов, но из-за "бюрократической инертности" ЕС средства так и не были выделены, пишет Politicо.Финансовое положение Украины ухудшается, а страны ЕС бездействуют. В том числе, по вопросу формирования правовой базы для использования процентов с активов России. Об этом рассказали Андерс Аслунд, старший научный сотрудник Стокгольмского форума, и Курт Волкер, бывший посол США в НАТО.На июньском саммите "Большой семёрки" в Италии лидеры G7, включая председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, пообещали предоставить Украине "жизненно важную поддержку" в виде кредита на сумму 50 миллиардов евро за счёт доходов от замороженных активов России. Однако, как отмечают авторы, правовые основы для выделения этих средств так и не были утверждены, что вызывает серьёзные сомнения в возможности их реализации.Они напомнили, что США, Канада и Великобритания предлагали полностью изъять российские активы в размере $300 млрд. Но другие члены G7 это не поддержали. Но даже обещание передать Украине €50 млрд "все еще имело смысл и было важным". Эта сумма примерно равна годовому дефициту бюджета Украины и будет выделена не за счет налогоплательщиков ЕС.
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активы, украина, g7
Политика, активы, УКРАИНА, G7
18:16 04.09.2024 (обновлено: 18:23 04.09.2024)
 
ЕС не выполнил "жизненно важное" обещание Украине, пишет СМИ

Politico: ЕС так и не согласовал передачу Украине жизненно важных €50 млрд

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. В июне G7 обещала Киеву кредит в $50 млрд под залог доходов от российских активов, но из-за "бюрократической инертности" ЕС средства так и не были выделены, пишет Politicо.
Финансовое положение Украины ухудшается, а страны ЕС бездействуют. В том числе, по вопросу формирования правовой базы для использования процентов с активов России. Об этом рассказали Андерс Аслунд, старший научный сотрудник Стокгольмского форума, и Курт Волкер, бывший посол США в НАТО.
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На июньском саммите "Большой семёрки" в Италии лидеры G7, включая председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, пообещали предоставить Украине "жизненно важную поддержку" в виде кредита на сумму 50 миллиардов евро за счёт доходов от замороженных активов России.
Однако, как отмечают авторы, правовые основы для выделения этих средств так и не были утверждены, что вызывает серьёзные сомнения в возможности их реализации.
Они напомнили, что США, Канада и Великобритания предлагали полностью изъять российские активы в размере $300 млрд. Но другие члены G7 это не поддержали. Но даже обещание передать Украине €50 млрд "все еще имело смысл и было важным". Эта сумма примерно равна годовому дефициту бюджета Украины и будет выделена не за счет налогоплательщиков ЕС.
 
ПолитикаактивыУКРАИНАG7
 
 
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