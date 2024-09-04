https://1prime.ru/20240904/ukraina-851339839.html
ЕС не выполнил "жизненно важное" обещание Украине, пишет СМИ
ЕС не выполнил "жизненно важное" обещание Украине, пишет СМИ - 04.09.2024, ПРАЙМ
ЕС не выполнил "жизненно важное" обещание Украине, пишет СМИ
В июне G7 обещала Киеву кредит в $50 млрд под залог доходов от российских активов, но из-за "бюрократической инертности" ЕС средства так и не были выделены,... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T18:16+0300
2024-09-04T18:16+0300
2024-09-04T18:23+0300
политика
активы
украина
g7
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. В июне G7 обещала Киеву кредит в $50 млрд под залог доходов от российских активов, но из-за "бюрократической инертности" ЕС средства так и не были выделены, пишет Politicо.Финансовое положение Украины ухудшается, а страны ЕС бездействуют. В том числе, по вопросу формирования правовой базы для использования процентов с активов России. Об этом рассказали Андерс Аслунд, старший научный сотрудник Стокгольмского форума, и Курт Волкер, бывший посол США в НАТО.На июньском саммите "Большой семёрки" в Италии лидеры G7, включая председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, пообещали предоставить Украине "жизненно важную поддержку" в виде кредита на сумму 50 миллиардов евро за счёт доходов от замороженных активов России. Однако, как отмечают авторы, правовые основы для выделения этих средств так и не были утверждены, что вызывает серьёзные сомнения в возможности их реализации.Они напомнили, что США, Канада и Великобритания предлагали полностью изъять российские активы в размере $300 млрд. Но другие члены G7 это не поддержали. Но даже обещание передать Украине €50 млрд "все еще имело смысл и было важным". Эта сумма примерно равна годовому дефициту бюджета Украины и будет выделена не за счет налогоплательщиков ЕС.
https://1prime.ru/20240903/rosneft-851287811.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
активы, украина, g7
Политика, активы, УКРАИНА, G7
ЕС не выполнил "жизненно важное" обещание Украине, пишет СМИ
Politico: ЕС так и не согласовал передачу Украине жизненно важных €50 млрд
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. В июне G7 обещала Киеву кредит в $50 млрд под залог доходов от российских активов, но из-за "бюрократической инертности" ЕС средства так и не были выделены, пишет Politicо.
Финансовое положение Украины ухудшается, а страны ЕС бездействуют. В том числе, по вопросу формирования правовой базы для использования процентов с активов России. Об этом рассказали Андерс Аслунд, старший научный сотрудник Стокгольмского форума, и Курт Волкер, бывший посол США в НАТО.
ФРГ продлила внешнее управление над активами Роснефти
На июньском саммите "Большой семёрки" в Италии лидеры G7, включая председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, пообещали предоставить Украине "жизненно важную поддержку" в виде кредита на сумму 50 миллиардов евро за счёт доходов от замороженных активов России.
Однако, как отмечают авторы, правовые основы для выделения этих средств так и не были утверждены, что вызывает серьёзные сомнения в возможности их реализации.
Они напомнили, что США, Канада и Великобритания предлагали полностью изъять российские активы в размере $300 млрд. Но другие члены G7 это не поддержали. Но даже обещание передать Украине €50 млрд "все еще имело смысл и было важным". Эта сумма примерно равна годовому дефициту бюджета Украины и будет выделена не за счет налогоплательщиков ЕС.