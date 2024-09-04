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ЕС не выполнил "жизненно важное" обещание Украине, пишет СМИ

ЕС не выполнил "жизненно важное" обещание Украине, пишет СМИ - 04.09.2024, ПРАЙМ

ЕС не выполнил "жизненно важное" обещание Украине, пишет СМИ

В июне G7 обещала Киеву кредит в $50 млрд под залог доходов от российских активов, но из-за "бюрократической инертности" ЕС средства так и не были выделены,... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T18:16+0300

2024-09-04T18:16+0300

2024-09-04T18:23+0300

политика

активы

украина

g7

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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. В июне G7 обещала Киеву кредит в $50 млрд под залог доходов от российских активов, но из-за "бюрократической инертности" ЕС средства так и не были выделены, пишет Politicо.Финансовое положение Украины ухудшается, а страны ЕС бездействуют. В том числе, по вопросу формирования правовой базы для использования процентов с активов России. Об этом рассказали Андерс Аслунд, старший научный сотрудник Стокгольмского форума, и Курт Волкер, бывший посол США в НАТО.На июньском саммите "Большой семёрки" в Италии лидеры G7, включая председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, пообещали предоставить Украине "жизненно важную поддержку" в виде кредита на сумму 50 миллиардов евро за счёт доходов от замороженных активов России. Однако, как отмечают авторы, правовые основы для выделения этих средств так и не были утверждены, что вызывает серьёзные сомнения в возможности их реализации.Они напомнили, что США, Канада и Великобритания предлагали полностью изъять российские активы в размере $300 млрд. Но другие члены G7 это не поддержали. Но даже обещание передать Украине €50 млрд "все еще имело смысл и было важным". Эта сумма примерно равна годовому дефициту бюджета Украины и будет выделена не за счет налогоплательщиков ЕС.

https://1prime.ru/20240903/rosneft-851287811.html

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активы, украина, g7