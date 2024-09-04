https://1prime.ru/20240904/ukraina-851341812.html

Медведев рассказал об ответе России на передачу ВСУ дальнобойных средств

Медведев рассказал об ответе России на передачу ВСУ дальнобойных средств - 04.09.2024, ПРАЙМ

Медведев рассказал об ответе России на передачу ВСУ дальнобойных средств

Если Украина хочет получить дальнобойные средства поражения, тогда России придётся организовать санитарный кордон до территории Польши, сообщил заместитель... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T20:23+0300

2024-09-04T20:23+0300

2024-09-04T20:23+0300

вооружения

дмитрий медведев

украина

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ.Если Украина хочет получить дальнобойные средства поражения, тогда России придётся организовать санитарный кордон до территории Польши, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Медведев отметил, что в будущем РФ необходимо создать санитарный кордон, чтобы предотвратить проникновение нежелательных объектов. Его размеры пока неизвестны, но он должен быть достаточно большим, чтобы эффективно справляться с этой задачей.Он заявил, что в ответ на получение Киевом дальнобойного оружия, включая крылатые и баллистические ракеты, РФ будет вынуждена обеспечить санитарный пояс до территории Польши.

https://1prime.ru/20240904/ukraina-851339839.html

украина

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дмитрий медведев, украина