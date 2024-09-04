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Медведев рассказал об ответе России на передачу ВСУ дальнобойных средств - 04.09.2024, ПРАЙМ
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Медведев рассказал об ответе России на передачу ВСУ дальнобойных средств
Медведев рассказал об ответе России на передачу ВСУ дальнобойных средств - 04.09.2024, ПРАЙМ
Медведев рассказал об ответе России на передачу ВСУ дальнобойных средств
Если Украина хочет получить дальнобойные средства поражения, тогда России придётся организовать санитарный кордон до территории Польши, сообщил заместитель... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T20:23+0300
2024-09-04T20:23+0300
вооружения
дмитрий медведев
украина
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ.Если Украина хочет получить дальнобойные средства поражения, тогда России придётся организовать санитарный кордон до территории Польши, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Медведев отметил, что в будущем РФ необходимо создать санитарный кордон, чтобы предотвратить проникновение нежелательных объектов. Его размеры пока неизвестны, но он должен быть достаточно большим, чтобы эффективно справляться с этой задачей.Он заявил, что в ответ на получение Киевом дальнобойного оружия, включая крылатые и баллистические ракеты, РФ будет вынуждена обеспечить санитарный пояс до территории Польши.
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дмитрий медведев, украина
Вооружения, Дмитрий Медведев, УКРАИНА
20:23 04.09.2024
 
Медведев рассказал об ответе России на передачу ВСУ дальнобойных средств

Медведев: при передаче ВСУ дальнобойных средств РФ организует кордон до Польши

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкРабочая поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Дальневосточнй федеральный округ
Рабочая поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Дальневосточнй федеральный округ - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ.Если Украина хочет получить дальнобойные средства поражения, тогда России придётся организовать санитарный кордон до территории Польши, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев отметил, что в будущем РФ необходимо создать санитарный кордон, чтобы предотвратить проникновение нежелательных объектов. Его размеры пока неизвестны, но он должен быть достаточно большим, чтобы эффективно справляться с этой задачей.
Он заявил, что в ответ на получение Киевом дальнобойного оружия, включая крылатые и баллистические ракеты, РФ будет вынуждена обеспечить санитарный пояс до территории Польши.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
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ВооруженияДмитрий МедведевУКРАИНА
 
 
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