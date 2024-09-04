https://1prime.ru/20240904/ukraina-851341812.html
Медведев рассказал об ответе России на передачу ВСУ дальнобойных средств
Медведев рассказал об ответе России на передачу ВСУ дальнобойных средств - 04.09.2024, ПРАЙМ
Медведев рассказал об ответе России на передачу ВСУ дальнобойных средств
Если Украина хочет получить дальнобойные средства поражения, тогда России придётся организовать санитарный кордон до территории Польши, сообщил заместитель... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T20:23+0300
2024-09-04T20:23+0300
2024-09-04T20:23+0300
вооружения
дмитрий медведев
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/11/849230275_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_466e1b86b7b3ed2baef9a259fd66ae7e.jpg
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ.Если Украина хочет получить дальнобойные средства поражения, тогда России придётся организовать санитарный кордон до территории Польши, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Медведев отметил, что в будущем РФ необходимо создать санитарный кордон, чтобы предотвратить проникновение нежелательных объектов. Его размеры пока неизвестны, но он должен быть достаточно большим, чтобы эффективно справляться с этой задачей.Он заявил, что в ответ на получение Киевом дальнобойного оружия, включая крылатые и баллистические ракеты, РФ будет вынуждена обеспечить санитарный пояс до территории Польши.
https://1prime.ru/20240904/ukraina-851339839.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/11/849230275_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_bad85ea95440d185e299f2429dfb0912.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, украина
Вооружения, Дмитрий Медведев, УКРАИНА
Медведев рассказал об ответе России на передачу ВСУ дальнобойных средств
Медведев: при передаче ВСУ дальнобойных средств РФ организует кордон до Польши
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ.Если Украина хочет получить дальнобойные средства поражения, тогда России придётся организовать санитарный кордон до территории Польши, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев отметил, что в будущем РФ необходимо создать санитарный кордон, чтобы предотвратить проникновение нежелательных объектов. Его размеры пока неизвестны, но он должен быть достаточно большим, чтобы эффективно справляться с этой задачей.
Он заявил, что в ответ на получение Киевом дальнобойного оружия, включая крылатые и баллистические ракеты, РФ будет вынуждена обеспечить санитарный пояс до территории Польши.
ЕС не выполнил "жизненно важное" обещание Украине, пишет СМИ