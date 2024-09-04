https://1prime.ru/20240904/vino-851341009.html

Италия сократила поставки вина в Россию в первом полугодии

Италия сократила поставки вина в Россию в первом полугодии - 04.09.2024, ПРАЙМ

Италия сократила поставки вина в Россию в первом полугодии

Объем экспорта итальянских вин в Россию в первом полугодии 2024 года сократился на 25%, говорится в исследовании ассоциации производителей UIV (Unione Italiana... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T19:34+0300

2024-09-04T19:34+0300

2024-09-04T19:34+0300

поставки

вино

италия

россия

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РИМ, 4 сен – ПРАЙМ. Объем экспорта итальянских вин в Россию в первом полугодии 2024 года сократился на 25%, говорится в исследовании ассоциации производителей UIV (Unione Italiana Vini) и выставки Vinitaly. Помимо ожидаемого резкого снижения закупок из России (на 25%) и Японии (на 10%), где в первые четыре месяца наблюдался значительный рост заказов, в июне Обсерватория Uiv-Vinitaly зафиксировала существенное замедление объёмов заказов. В частности, снижение было отмечено для Великобритании (на 15%), Швейцарии (на 12%), Канады (на 18%) и Китая (на 12,5%).За последние шесть месяцев Италия экспортировала почти 4,7 миллионов гектолитров вина на общую сумму 2,1 миллиарда евро. После небольшого спада в июне, общий объём экспорта в неевропейские страны вырос на 6,3%, а по стоимости увеличился на 4,7%.Россия занимает третье место по объёмам продаж итальянского вина после США и Великобритании. По данным исследования, в нашу страну было экспортировано 39 миллионов литров вина на сумму 121 миллион евро. По этому показателю Россия уступает лишь США, Великобритании и Канаде.В прошлом году правительство России ввело повышенные ввозные пошлины на вина, произведённые в странах, которые считаются недружественными. Пошлина выросла с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Изначально эта мера действовала с августа 2023 года по конец того же года, но затем её продлили на весь 2024 год. В начале августа этого года правительство приняло решение повысить пошлину до 25%, но не менее 2 долларов за литр.

https://1prime.ru/20240904/pivo-851332899.html

италия

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поставки, вино, италия, россия