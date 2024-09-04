Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Италия сократила поставки вина в Россию в первом полугодии - 04.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240904/vino-851341009.html
Италия сократила поставки вина в Россию в первом полугодии
Италия сократила поставки вина в Россию в первом полугодии - 04.09.2024, ПРАЙМ
Италия сократила поставки вина в Россию в первом полугодии
Объем экспорта итальянских вин в Россию в первом полугодии 2024 года сократился на 25%, говорится в исследовании ассоциации производителей UIV (Unione Italiana... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T19:34+0300
2024-09-04T19:34+0300
поставки
вино
италия
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84231/20/842312042_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5e357745b57bfea70e0d1ef9ae7110ed.jpg
РИМ, 4 сен – ПРАЙМ. Объем экспорта итальянских вин в Россию в первом полугодии 2024 года сократился на 25%, говорится в исследовании ассоциации производителей UIV (Unione Italiana Vini) и выставки Vinitaly. Помимо ожидаемого резкого снижения закупок из России (на 25%) и Японии (на 10%), где в первые четыре месяца наблюдался значительный рост заказов, в июне Обсерватория Uiv-Vinitaly зафиксировала существенное замедление объёмов заказов. В частности, снижение было отмечено для Великобритании (на 15%), Швейцарии (на 12%), Канады (на 18%) и Китая (на 12,5%).За последние шесть месяцев Италия экспортировала почти 4,7 миллионов гектолитров вина на общую сумму 2,1 миллиарда евро. После небольшого спада в июне, общий объём экспорта в неевропейские страны вырос на 6,3%, а по стоимости увеличился на 4,7%.Россия занимает третье место по объёмам продаж итальянского вина после США и Великобритании. По данным исследования, в нашу страну было экспортировано 39 миллионов литров вина на сумму 121 миллион евро. По этому показателю Россия уступает лишь США, Великобритании и Канаде.В прошлом году правительство России ввело повышенные ввозные пошлины на вина, произведённые в странах, которые считаются недружественными. Пошлина выросла с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Изначально эта мера действовала с августа 2023 года по конец того же года, но затем её продлили на весь 2024 год. В начале августа этого года правительство приняло решение повысить пошлину до 25%, но не менее 2 долларов за литр.
https://1prime.ru/20240904/pivo-851332899.html
италия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84231/20/842312042_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6cb4ce9c011b19598ce745a1d578303a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
поставки, вино, италия, россия
поставки, вино, ИТАЛИЯ, РОССИЯ
19:34 04.09.2024
 
Италия сократила поставки вина в Россию в первом полугодии

UIV: поставки вин из Италии в Россию в первом полугодии сократились на четверть

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДегустация вина
Дегустация вина - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
РИМ, 4 сен ПРАЙМ. Объем экспорта итальянских вин в Россию в первом полугодии 2024 года сократился на 25%, говорится в исследовании ассоциации производителей UIV (Unione Italiana Vini) и выставки Vinitaly.
Помимо ожидаемого резкого снижения закупок из России (на 25%) и Японии (на 10%), где в первые четыре месяца наблюдался значительный рост заказов, в июне Обсерватория Uiv-Vinitaly зафиксировала существенное замедление объёмов заказов. В частности, снижение было отмечено для Великобритании (на 15%), Швейцарии (на 12%), Канады (на 18%) и Китая (на 12,5%).
Приморский пивоваренный завод - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
РБК: северокорейское пиво для России оказалось китайским
14:36
За последние шесть месяцев Италия экспортировала почти 4,7 миллионов гектолитров вина на общую сумму 2,1 миллиарда евро. После небольшого спада в июне, общий объём экспорта в неевропейские страны вырос на 6,3%, а по стоимости увеличился на 4,7%.
Россия занимает третье место по объёмам продаж итальянского вина после США и Великобритании. По данным исследования, в нашу страну было экспортировано 39 миллионов литров вина на сумму 121 миллион евро. По этому показателю Россия уступает лишь США, Великобритании и Канаде.
В прошлом году правительство России ввело повышенные ввозные пошлины на вина, произведённые в странах, которые считаются недружественными. Пошлина выросла с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Изначально эта мера действовала с августа 2023 года по конец того же года, но затем её продлили на весь 2024 год. В начале августа этого года правительство приняло решение повысить пошлину до 25%, но не менее 2 долларов за литр.
 
поставкивиноИТАЛИЯРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала