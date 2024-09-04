https://1prime.ru/20240904/vizy-851326288.html

Глава РСТ предложил отказаться от виз с дружественными странами

Глава РСТ предложил отказаться от виз с дружественными странами - 04.09.2024, ПРАЙМ

Глава РСТ предложил отказаться от виз с дружественными странами

России для развития въездного туризма стоит отказаться от виз с дружественными странами, - такое мнение высказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ)... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T11:37+0300

2024-09-04T11:37+0300

2024-09-04T11:37+0300

выездной туризм

туризм

вэф-2024

https://cdnn.1prime.ru/img/84251/33/842513393_0:91:3065:1815_1920x0_80_0_0_9f53c919832338a15c27e29dc448b58b.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. России для развития въездного туризма стоит отказаться от виз с дружественными странами, - такое мнение высказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). "В свое время в своем выступлении президент РФ Владимир Путин призывал отказываться от паритета в части визового регулирования. Мы понимаем, что если мы хотим развивать страну как туристическую дестинацию и все-таки въездной туризм для нас - приоритетное направление, то может быть, стоит подойти к вопросу максимальной либерализации в этом направлении и уже отказаться от виз с теми государствами, которые мы относим к дружественным, с которыми мы сейчас развиваем отношения", - сказал Уманский на сессии "Конкурентоспособность России на мировом рынке туристических услуг". Ранее в ходе выступления на ВЭФ замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков сообщил, что Минэкономразвития и МИД РФ занимаются вопросом увеличения срока действия и кратности электронной визы для иностранцев в России. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://1prime.ru/20240902/turizm-851265128.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

выездной туризм, туризм, вэф-2024