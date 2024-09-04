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Глава РСТ предложил отказаться от виз с дружественными странами
Глава РСТ предложил отказаться от виз с дружественными странами - 04.09.2024, ПРАЙМ
Глава РСТ предложил отказаться от виз с дружественными странами
России для развития въездного туризма стоит отказаться от виз с дружественными странами, - такое мнение высказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ)... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T11:37+0300
2024-09-04T11:37+0300
2024-09-04T11:37+0300
выездной туризм
туризм
вэф-2024
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. России для развития въездного туризма стоит отказаться от виз с дружественными странами, - такое мнение высказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). "В свое время в своем выступлении президент РФ Владимир Путин призывал отказываться от паритета в части визового регулирования. Мы понимаем, что если мы хотим развивать страну как туристическую дестинацию и все-таки въездной туризм для нас - приоритетное направление, то может быть, стоит подойти к вопросу максимальной либерализации в этом направлении и уже отказаться от виз с теми государствами, которые мы относим к дружественным, с которыми мы сейчас развиваем отношения", - сказал Уманский на сессии "Конкурентоспособность России на мировом рынке туристических услуг". Ранее в ходе выступления на ВЭФ замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков сообщил, что Минэкономразвития и МИД РФ занимаются вопросом увеличения срока действия и кратности электронной визы для иностранцев в России. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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выездной туризм, туризм, вэф-2024
выездной туризм, Туризм, ВЭФ-2024
Глава РСТ предложил отказаться от виз с дружественными странами
Глава РСТ Уманский предложил отказаться от виз с дружественными странами
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. России для развития въездного туризма стоит отказаться от виз с дружественными странами, - такое мнение высказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
"В свое время в своем выступлении президент РФ Владимир Путин призывал отказываться от паритета в части визового регулирования. Мы понимаем, что если мы хотим развивать страну как туристическую дестинацию и все-таки въездной туризм для нас - приоритетное направление, то может быть, стоит подойти к вопросу максимальной либерализации в этом направлении и уже отказаться от виз с теми государствами, которые мы относим к дружественным, с которыми мы сейчас развиваем отношения", - сказал Уманский на сессии "Конкурентоспособность России на мировом рынке туристических услуг".
Ранее в ходе выступления на ВЭФ замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков сообщил, что Минэкономразвития и МИД РФ занимаются вопросом увеличения срока действия и кратности электронной визы для иностранцев в России.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Туризм в России развивается сумасшедшими темпами, заявил Путин