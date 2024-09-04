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ВТБ ожидает рост доли среднесрочных вкладов

ВТБ ожидает рост доли среднесрочных вкладов - 04.09.2024, ПРАЙМ

ВТБ ожидает рост доли среднесрочных вкладов

Доля среднесрочных вкладов (сроком от 6 месяцев до 1 года) во втором полугодии 2024 года будет вытеснять в РФ долю коротких депозитов, сообщил ВТБ в рамках ВЭФ. | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T09:56+0300

2024-09-04T09:56+0300

2024-09-04T09:56+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Доля среднесрочных вкладов (сроком от 6 месяцев до 1 года) во втором полугодии 2024 года будет вытеснять в РФ долю коротких депозитов, сообщил ВТБ в рамках ВЭФ. "ВТБ прогнозирует изменение сроков размещения средств во вклады во втором полугодии. По оценке банка, доля среднесрочных вкладов (на срок 6 месяцев до 1 года) будет вытеснять долю коротких депозитов (от 3 до 6 месяцев)", - говорится в сообщении. "Регулятор дал четкий сигнал, что текущая экономическая ситуация и уровень инфляции не позволяют снизить ключевою ставку как минимум до конца текущего года. В связи с этим банки начали смещать максимальные ставки по вкладам с коротких периодов на среднесрочные. Уже около 65% всех открываемых вкладов на рынке открываются на срок от 6 месяцев до 1 года. С начала года этот показатель увеличился уже на 13%", - приводятся в сообщении слова заместителя президента - председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, сказанные в рамках ВЭФ. Топ-менеджер при этом отметил, что в ВТБ доля таких вкладов еще выше – 70%, а доля краткосрочных вкладов в портфеле ВТБ составляет лишь 13%, "что говорит о готовности вкладчиков размещать средства "вдолгую". По его словам, также снижается активность клиентов, которые в первой половине года постоянно перемещали средства из одного банка в другой, размещая средства на короткие сроки и ловя максимальную выгоду. "Сейчас рынок уже пришел к своему равновесному состоянию, и необходимость в таких резких движениях отпала", – добавил топ-менеджер ВТБ. При этом он обратил внимание, что в 2023 году рынок также был ориентирован на срок привлечения от 6 месяцев до 1 года, но его доля составляла только 40%. В 2022 году резко возросла доля краткосрочных вкладов (от 3 до 6 месяцев) с 4% до 23%. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, втб, вэф-2024