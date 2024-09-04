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Трутнев заявил о привлечении 4,2 трлн рублей инвестиций на Дальний Восток - 04.09.2024, ПРАЙМ
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Трутнев заявил о привлечении 4,2 трлн рублей инвестиций на Дальний Восток
Трутнев заявил о привлечении 4,2 трлн рублей инвестиций на Дальний Восток - 04.09.2024, ПРАЙМ
Трутнев заявил о привлечении 4,2 трлн рублей инвестиций на Дальний Восток
Объем привлеченных на Дальний Восток частных инвестиций за прошедшие 10 лет составил 4,2 триллиона рублей, 800 миллиардов рублей привлечены за последний год,... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T15:32+0300
2024-09-04T15:34+0300
юрий трутнев
владимир путин
дальний восток
россия
инвестиции
вэф-2024
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. Объем привлеченных на Дальний Восток частных инвестиций за прошедшие 10 лет составил 4,2 триллиона рублей, 800 миллиардов рублей привлечены за последний год, сообщил вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на Восточном экономическом форуме. "Введено 152 предприятия, создано 18 тысяч новых рабочих мест", - доложил Трутнев Владимиру Путину на осмотре президентом интерактивной презентации результатов развития Дальнего Востока. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главной темой мероприятия в этом году станет "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности".
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юрий трутнев, владимир путин, дальний восток, россия, инвестиции, вэф-2024
Юрий Трутнев, Владимир Путин, Дальний Восток, РОССИЯ, инвестиции, ВЭФ-2024
15:32 04.09.2024 (обновлено: 15:34 04.09.2024)
 
Трутнев заявил о привлечении 4,2 трлн рублей инвестиций на Дальний Восток

Трутнев доложил Путину, что за 10 лет в ДФО привлечено 4,2 трлн руб инвестиций

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. Объем привлеченных на Дальний Восток частных инвестиций за прошедшие 10 лет составил 4,2 триллиона рублей, 800 миллиардов рублей привлечены за последний год, сообщил вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на Восточном экономическом форуме.
"Введено 152 предприятия, создано 18 тысяч новых рабочих мест", - доложил Трутнев Владимиру Путину на осмотре президентом интерактивной презентации результатов развития Дальнего Востока.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главной темой мероприятия в этом году станет "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности".
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Юрий ТрутневВладимир ПутинДальний ВостокРОССИЯинвестицииВЭФ-2024
 
 
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