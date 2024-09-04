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Савельев не исключил в будущем планирование ВСМ для Дальнего Востока

Савельев не исключил в будущем планирование ВСМ для Дальнего Востока - 04.09.2024, ПРАЙМ

Савельев не исключил в будущем планирование ВСМ для Дальнего Востока

Вице-премьер Виталий Савельев не исключил, что придет время, когда в рамках развития дальневосточного региона будет планировать высокоскоростные железнодорожные | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T08:06+0300

2024-09-04T08:06+0300

2024-09-04T08:06+0300

экономика

всм

виталий савельев

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер Виталий Савельев не исключил, что придет время, когда в рамках развития дальневосточного региона будет планировать высокоскоростные железнодорожные магистрали (ВСМ).С таким заявлением он выступил на сессии Восточного экономического форума "На Восток! Маршруты нового времени".Вице-премьер напомнил о планах по строительству высокоскоростных магистралей в России. "Я думаю, придет то время, когда высокоскоростные железные дороги мы будем планировать и в рамках развития Дальнего Востока. А как без этого, у нас страна огромная", - отметил он.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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всм, виталий савельев