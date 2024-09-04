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Савельев не исключил в будущем планирование ВСМ для Дальнего Востока - 04.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Савельев не исключил в будущем планирование ВСМ для Дальнего Востока
Савельев не исключил в будущем планирование ВСМ для Дальнего Востока - 04.09.2024, ПРАЙМ
Савельев не исключил в будущем планирование ВСМ для Дальнего Востока
Вице-премьер Виталий Савельев не исключил, что придет время, когда в рамках развития дальневосточного региона будет планировать высокоскоростные железнодорожные | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T08:06+0300
2024-09-04T08:06+0300
экономика
всм
виталий савельев
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер Виталий Савельев не исключил, что придет время, когда в рамках развития дальневосточного региона будет планировать высокоскоростные железнодорожные магистрали (ВСМ).С таким заявлением он выступил на сессии Восточного экономического форума "На Восток! Маршруты нового времени".Вице-премьер напомнил о планах по строительству высокоскоростных магистралей в России. "Я думаю, придет то время, когда высокоскоростные железные дороги мы будем планировать и в рамках развития Дальнего Востока. А как без этого, у нас страна огромная", - отметил он.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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всм, виталий савельев
Экономика, ВСМ, Виталий Савельев
08:06 04.09.2024
 
Савельев не исключил в будущем планирование ВСМ для Дальнего Востока

Савельев не исключил в будущем планирование ВСМ в рамках развития Дальнего Востока

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Александр Астафьев
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер Виталий Савельев не исключил, что придет время, когда в рамках развития дальневосточного региона будет планировать высокоскоростные железнодорожные магистрали (ВСМ).
С таким заявлением он выступил на сессии Восточного экономического форума "На Восток! Маршруты нового времени".
Вице-премьер напомнил о планах по строительству высокоскоростных магистралей в России.
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"Я думаю, придет то время, когда высокоскоростные железные дороги мы будем планировать и в рамках развития Дальнего Востока. А как без этого, у нас страна огромная", - отметил он.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
 
ЭкономикаВСМВиталий Савельев
 
 
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