https://1prime.ru/20240904/vtb-851318379.html
В ВТБ спрогнозировали среднюю ставку по депозитам в РФ к концу 2024 года
В ВТБ спрогнозировали среднюю ставку по депозитам в РФ к концу 2024 года - 04.09.2024, ПРАЙМ
В ВТБ спрогнозировали среднюю ставку по депозитам в РФ к концу 2024 года
Средняя ставка по депозитам в России к концу 2024 года достигнет уровня в 17,5%, что обеспечит рекордный объем привлеченных средств населения, такой прогноз... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T08:10+0300
2024-09-04T08:10+0300
2024-09-04T08:10+0300
россия
вэф-2024
ставка по вкладам
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Средняя ставка по депозитам в России к концу 2024 года достигнет уровня в 17,5%, что обеспечит рекордный объем привлеченных средств населения, такой прогноз озвучил банк ВТБ в рамках ВЭФ-2024. "Средняя ставка привлечения по депозитам к концу года достигнет 17,5%, что обеспечит рекордный объем привлеченных средств населения в этом году. Всего за 2024 год россияне получат 4 триллиона рублей в качестве процентного дохода по вкладам, 800 миллиардов из которых выплатит клиентам ВТБ", - говорится в сообщении банка. "Мы не ожидаем снижения доходности по вкладам и накопительным счетам до конца года…, на фоне увеличения конкуренции банков за вкладчиков в 4-м квартале ставки по депозитным продуктам как с короткими, так и с длинными сроками привлечения могут подняться", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Дмитрия Брейтенбихера, сказанные на ВЭФ. С начала года, как сообщает кредитная организация, клиенты ВТБ открыли в банке более 3,5 миллионов вкладов, это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объем срочных депозитов в ВТБ с начала года увеличился почти на 30% – более чем на 1,4 триллиона рублей. Стабильный интерес клиенты проявляют и к накопительным счетам. В этом году уже открыто 4 миллиона накопительных ВТБ-счетов, а объем их портфеля достиг 1,6 триллиона рублей. Каждый второй пользователь ВТБ-счета является также зарплатным или пенсионным клиентом банка. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады августа выросла на 0,2 процентного пункта, до 17,48%, говорилось ранее в материалах ЦБ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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россия, вэф-2024, ставка по вкладам
РОССИЯ, ВЭФ-2024, ставка по вкладам
В ВТБ спрогнозировали среднюю ставку по депозитам в РФ к концу 2024 года
ВТБ прогнозирует среднюю ставку по депозитам в РФ к концу года на уровне 17,5%
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Средняя ставка по депозитам в России к концу 2024 года достигнет уровня в 17,5%, что обеспечит рекордный объем привлеченных средств населения, такой прогноз озвучил банк ВТБ в рамках ВЭФ-2024.
"Средняя ставка привлечения по депозитам к концу года достигнет 17,5%, что обеспечит рекордный объем привлеченных средств населения в этом году. Всего за 2024 год россияне получат 4 триллиона рублей в качестве процентного дохода по вкладам, 800 миллиардов из которых выплатит клиентам ВТБ", - говорится в сообщении банка.
"Мы не ожидаем снижения доходности по вкладам и накопительным счетам до конца года…, на фоне увеличения конкуренции банков за вкладчиков в 4-м квартале ставки по депозитным продуктам как с короткими, так и с длинными сроками привлечения могут подняться", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Дмитрия Брейтенбихера, сказанные на ВЭФ.
ВТБ нарастил выдачи кредитов среднему и малому бизнесу на 40 процентов
С начала года, как сообщает кредитная организация, клиенты ВТБ открыли в банке более 3,5 миллионов вкладов, это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объем срочных депозитов в ВТБ с начала года увеличился почти на 30% – более чем на 1,4 триллиона рублей. Стабильный интерес клиенты проявляют и к накопительным счетам. В этом году уже открыто 4 миллиона накопительных ВТБ-счетов, а объем их портфеля достиг 1,6 триллиона рублей. Каждый второй пользователь ВТБ-счета является также зарплатным или пенсионным клиентом банка.
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады августа выросла на 0,2 процентного пункта, до 17,48%, говорилось ранее в материалах ЦБ.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.