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В Госдуме прокомментировали ситуацию с YouTube в России

В Госдуме прокомментировали ситуацию с YouTube в России - 04.09.2024, ПРАЙМ

В Госдуме прокомментировали ситуацию с YouTube в России

Вариант, предусматривающий на территории России введение принудительной блокировки видеохостинга YouTube, не рассматривается, заявил член комитета... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T09:45+0300

2024-09-04T09:45+0300

2024-09-04T09:45+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Вариант, предусматривающий на территории России введение принудительной блокировки видеохостинга YouTube, не рассматривается, заявил член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин. "Вариант принудительной блокировки видеохостинга YouTube на территории России не рассматривается", - отметил он в интервью РИА Новости на ВЭФ.Он назвал замедление следствием деградации кэширующего оборудования и возложил вину на этот процесс на владельца хостинга - Google. "Это естественный процесс и мы давно об этом говорим уже", - указал парламентарий. По словам Немкина, в России многого не требуют от YouTube - обслуживать собственное оборудование в стране самостоятельно, а также соблюдать российское законодательство и заботиться о безопасности пользователей в РФ.. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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youtube, вэф-2024, google