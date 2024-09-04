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Курс юаня поднялся выше 12,5 рубля впервые с 21 мая - 04.09.2024, ПРАЙМ
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Курс юаня поднялся выше 12,5 рубля впервые с 21 мая
Курс юаня поднялся выше 12,5 рубля впервые с 21 мая - 04.09.2024, ПРАЙМ
Курс юаня поднялся выше 12,5 рубля впервые с 21 мая
Курс юаня поднялся выше 12,5 рубля впервые с 21 мая, следует из данных Московской биржи. | 04.09.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Курс юаня поднялся выше 12,5 рубля впервые с 21 мая, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.04 мск растет на 49 копеек, до 12,61 рубля. Ранее в ходе торгов среды китайская валюта максимально поднималась до 12,69 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет более 64 миллиардов рублей.
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рынки, юань
Рынки, юань
14:18 04.09.2024
 
Курс юаня поднялся выше 12,5 рубля впервые с 21 мая

Курс юаня поднялся выше 12,5 рубля впервые с 21 мая

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Курс юаня поднялся выше 12,5 рубля впервые с 21 мая, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 14.04 мск растет на 49 копеек, до 12,61 рубля. Ранее в ходе торгов среды китайская валюта максимально поднималась до 12,69 рубля.
Объем торгов "расчетами завтра" составляет более 64 миллиардов рублей.
 
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