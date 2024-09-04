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Курс юаня поднялся выше 12,5 рубля впервые с 21 мая
Курс юаня поднялся выше 12,5 рубля впервые с 21 мая - 04.09.2024, ПРАЙМ
Курс юаня поднялся выше 12,5 рубля впервые с 21 мая
Курс юаня поднялся выше 12,5 рубля впервые с 21 мая, следует из данных Московской биржи. | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T14:18+0300
2024-09-04T14:18+0300
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юань
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Курс юаня поднялся выше 12,5 рубля впервые с 21 мая, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.04 мск растет на 49 копеек, до 12,61 рубля. Ранее в ходе торгов среды китайская валюта максимально поднималась до 12,69 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет более 64 миллиардов рублей.
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рынки, юань
Курс юаня поднялся выше 12,5 рубля впервые с 21 мая
Курс юаня поднялся выше 12,5 рубля впервые с 21 мая
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Курс юаня поднялся выше 12,5 рубля впервые с 21 мая, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 14.04 мск растет на 49 копеек, до 12,61 рубля. Ранее в ходе торгов среды китайская валюта максимально поднималась до 12,69 рубля.
Объем торгов "расчетами завтра" составляет более 64 миллиардов рублей.