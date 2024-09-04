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В Сбербанке заявили о дефиците юаней на российском рынке

В Сбербанке заявили о дефиците юаней на российском рынке - 04.09.2024, ПРАЙМ

В Сбербанке заявили о дефиците юаней на российском рынке

Сбербанк отмечает на российском рынке систематический дефицит юаней, при этом улучшения ситуации пока не наблюдает, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ старший... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T15:58+0300

2024-09-04T15:58+0300

2024-09-04T15:58+0300

россия

сбербанк

юань

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Сбербанк отмечает на российском рынке систематический дефицит юаней, при этом улучшения ситуации пока не наблюдает, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ старший вице-президент, руководитель блока финансы Сбербанка Тарас Скворцов. "Что касается ситуации на рынке в целом, мы ее можем оценивать по динамике ставок на рынке. И мы видим, что ставки, особенно к концу месяца, скачут до очень больших значений. Они превышают даже ставки в рублях, причем в несколько раз, в два раза, например. И это, очевидно, говорит о том, что проблема остается острой", - сказал Скворцов. Он отметил, что регулятор периодически выходит на рынок, "и за счет увеличения лимита свопов помогает вот этот пожар тушить". "Но на систематической основе пока дефицит остается, и уровень ставок за год, например, вырос довольно сильно, примерно на 3-4%, может быть даже быстрее, чем по рублям. Поэтому ожидать, что в ближайшее время ситуация станет намного лучше, я бы не стал", - заключил Скворцов. Стоимость привлечения и размещения ликвидности в китайских юанях на российском рынке на срок один день в среду впервые превысила 200%, следует из данных Мосбиржи. Так, 4 сентября ставка RUSFAR CNY достигла 212,08%, хотя еще днем ранее составляла лишь 59,93%. Ставка растет последние три месяца - если в начале лета она была в диапазоне 1-2%, то к концу августа приблизилась к 8,5%. При этом уже 30 августа ситуация резко ухудшилась - ставка подскочила до 42,15%. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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россия, сбербанк, юань