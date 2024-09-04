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Рубль резко дешевеет на Мосбирже к юаню

Рубль резко дешевеет на Мосбирже к юаню - 04.09.2024, ПРАЙМ

Рубль резко дешевеет на Мосбирже к юаню

Курс рубля в середине недели резко снижается против юаня, китайская валюта обновила максимум с апреля и приблизилась к 13 рублям – на фоне дефицита юаней на... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T18:22+0300

2024-09-04T18:22+0300

2024-09-04T18:23+0300

рынки

юань

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мосбиржа

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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в середине недели резко снижается против юаня, китайская валюта обновила максимум с апреля и приблизилась к 13 рублям – на фоне дефицита юаней на российском рынке, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.57 мск растет на 55 копеек, до 12,67 рубля. Повышение составляет 4,5%. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,09-12,9 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 115,7 миллиарда рублей, что выше показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 89,14 рубля (+1,35%). Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,04 против 7,11 на форексе (дисконт в 1%). РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДЕФИЦИТА ЮАНЕЙ Курс рубля к юаню на Московской бирже в середине первой осенней недели остался под давлением и усилил падение. При этом курс китайской валюты направился в район психологической отметки 13 рублей, обновив максимум с апреля. "Сильное подорожание юаня к рублю, возможно, связано с резким ростом ставки RUSFAR CNY, которая рассчитывается на основании сделок и заявок на заключение сделок РЕПО в китайской валюте. Этот индикатор отражает процентную стоимость привлечения и размещения ликвидности в юанях овернайт на российском рынке и сейчас превышает 200% годовых", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Как прокомментировал РИА Новости Евгений Кошелев из Росбанка, высокие ставки на денежном рынке вынудили участников с дефицитом юаней откупать валюту на спотовом рынке, что и толкнуло его курс вверх. Кроме того, игроки российского валютного рынка обратили внимание на сообщение Минфина РФ о том, что он продолжит покупки валюты и золота по бюджетному правилу и с 6 сентября по 4 октября направит на покупку валюты 172,9 миллиарда рублей, по 8,2 миллиарда рублей в день. Периодом ранее он направлял на эти цели всего по 1,12 миллиарда рублей в день (всего 24,65 миллиарда рублей). Таким образом, с учетом ежедневной продажи Центробанком РФ во втором полугодии юаней на 8,4 миллиарда рублей, нетто-операции с 6 сентября почти обнулятся: регулятор будет продавать юаней всего на 200 миллионов рублей в день, что также является негативным фактором для рубля. ПРОГНОЗЫ Российский рынок в состоянии повышенной волатильности находится от силы два дня, нельзя исключать перелома в обратную сторону и продолжения волатильности в процентных ставках на денежном рынке, рассуждает Кошелев из Росбанка, говоря о перспективах факторов курсообразования. Бабин из "БКС Мир инвестиций" отмечает, что на Мосбирже валютные фьючерсы на рублевые пары, в том числе и на юань, существенно отстают в росте от спот-курса юаня к рублю. "При этом юань на Мосбирже за счет сегодняшнего роста нивелировал большую недооцененность, которая несколько месяцев была у него на бирже по сравнению с его курсом на межбанковском и мировом рынках", — добавляет он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, юань, рубль, мосбиржа