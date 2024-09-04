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Рубль резко упал на Мосбирже к юаню на фоне взлета ставок по юаню

Рубль резко упал на Мосбирже к юаню на фоне взлета ставок по юаню - 04.09.2024, ПРАЙМ

Рубль резко упал на Мосбирже к юаню на фоне взлета ставок по юаню

Курс рубля в середине недели резко усилил падение против юаня, китайская валюта обновила максимум с апреля и приближалась к 13 рублям – на фоне взлета ставок... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T22:23+0300

2024-09-04T22:23+0300

2024-09-04T22:23+0300

рынки

юань

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мосбиржа

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Курс рубля в середине недели резко усилил падение против юаня, китайская валюта обновила максимум с апреля и приближалась к 13 рублям – на фоне взлета ставок овернайт по китайской валюте на российском рынке выше 200% годовых, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 57 копеек, или 4,73%, до 12,69 рубля. В течение дня курс поднимался до 12,9 рубля за юань – максимума с апреля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составил 118,8 миллиарда рублей. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 88,82 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДЕФИЦИТА ЮАНЕЙ Курс рубля к юаню на Московской бирже в середине первой осенней недели остался под давлением и усилил падение на фоне подскочившего спроса на китайскую валюту. При этом курс китайской валюты направился в район психологической отметки 13 рублей, обновив максимум с апреля. "Главным фактором ослабления рубля выступает сохраняющийся дефицит юаней, усложненный фрагментацией внутреннего валютного рынка. С 30 августа объем предоставления юаневой ликвидности через своп-операции со стороны ЦБ превысил 30 миллиардов юаней в день, что сильно контрастирует со среднедневными объемами в августе в районе 17,2 миллиарда. Но, судя по ставке, которая сегодня превышала 212%, предоставляемого объема ликвидности со стороны ЦБ рынку не хватает", — комментирует Александр Фетисов из Россельхозбанка. Кроме того, игроки российского валютного рынка обратили внимание на сообщение Минфина РФ о том, что продолжит покупки валюты и золота по бюджетному правилу и с 6 сентября по 4 октября направит на покупку валюты 172,9 миллиарда рублей, по 8,2 миллиарда рублей в день. Периодом ранее он направляет на эти цели по 1,12 миллиарда рублей в день (всего 24,65 миллиарда рублей). Таким образом, с учетом ежедневной продажи Центробанком РФ во втором полугодии юаней на 8,4 миллиарда рублей, нетто-операции почти обнулятся: регулятор будет продавать юаней всего на 200 миллионов рублей в день, что также негативно для рубля. МИНФИН НЕ НАХОДИТ СПРОСА НА ДОЛГ Минфин России разместил на аукционе ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29025 с погашением 12 августа 2037 года на 37,918 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 123,962 миллиарда рублей. ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26245 с погашением в сентябре 2035 года из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням цен размещены не были. По итогам прошедших в июле-августе десяти аукционных дней и одного дополнительного размещения после аукциона объем размещения Минфином РФ гособлигаций составил порядка 470,952 миллиарда рублей, обеспечив на 31,4% выполнение плана привлечения на рынке ОФЗ в III квартале, оценивает Александр Ермак из БК "Регион". "Первоначально, объем облигаций, который необходимо размещать еженедельно согласно графику проведения аукционов в третьем квартале, составлял порядка 115,385 миллиарда рублей, но после прошедших сегодня аукционов он увеличился на 197,3% до 343 миллиардов", — добавляет он. ПРОГНОЗЫ Людмила Рокотянская из "БКС Мир инвестиций" ожидает в четверг возвращения юаня в диапазон 12,23-12,52 рубля. На краткосрочном горизонте наиболее вероятным диапазоном колебаний курса будет коридор 12,45 -12,85 рубля за юань с уровнем сопротивления в районе 12,75 рубля, ожидает Фетисов из Россельхозбанка.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, юань, рубль, мосбиржа