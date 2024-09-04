Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
БРИКС вызывает скрежет зубов у недругов, заявила Захарова - 04.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240904/zakharova-851323298.html
БРИКС вызывает скрежет зубов у недругов, заявила Захарова
БРИКС вызывает скрежет зубов у недругов, заявила Захарова - 04.09.2024, ПРАЙМ
БРИКС вызывает скрежет зубов у недругов, заявила Захарова
Расширение БРИКС вызывает скрежет зубов у недругов, заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова в ходе своего выступления на Восточном экономическом... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T10:12+0300
2024-09-04T10:13+0300
россия
вэф-2024
брикс
мария захарова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848906728_0:126:2907:1761_1920x0_80_0_0_9d613ad26a32a502712eb3fcbfd2cb05.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Расширение БРИКС вызывает скрежет зубов у недругов, заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). "То, что сейчас вызывает скрежет зубов у наших недругов, тот же самый БРИКС, который, вы же видите, буквально каждый день получает новые заявки о членстве, та же ШОС, те форматы, которые произросли из этих объединений, они были заложены, в общем-то здесь", - сказала она.Более того, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства рассказала, что имеет в виду "страны, которые формируют это пространство". Ранее сообщалось, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС. Более того, во вступлении в объединение заинтересована Малайзия.
https://1prime.ru/20240904/briks-851319090.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848906728_3:0:2732:2047_1920x0_80_0_0_4b6ea0c7d7dff4724d74ab70450456ff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, вэф-2024, брикс, мария захарова
РОССИЯ, ВЭФ-2024, БРИКС, Мария Захарова
10:12 04.09.2024 (обновлено: 10:13 04.09.2024)
 
БРИКС вызывает скрежет зубов у недругов, заявила Захарова

Захарова: БРИКС вызывает скрежет зубов у недругов

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости
ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Расширение БРИКС вызывает скрежет зубов у недругов, заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"То, что сейчас вызывает скрежет зубов у наших недругов, тот же самый БРИКС, который, вы же видите, буквально каждый день получает новые заявки о членстве, та же ШОС, те форматы, которые произросли из этих объединений, они были заложены, в общем-то здесь", - сказала она.
Более того, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства рассказала, что имеет в виду "страны, которые формируют это пространство".
Ранее сообщалось, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС. Более того, во вступлении в объединение заинтересована Малайзия.
Флажки стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
Песков предупредил о пределе для расширения у БРИКС
08:25
 
РОССИЯВЭФ-2024БРИКСМария Захарова
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала