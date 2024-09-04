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БРИКС вызывает скрежет зубов у недругов, заявила Захарова
БРИКС вызывает скрежет зубов у недругов, заявила Захарова - 04.09.2024, ПРАЙМ
БРИКС вызывает скрежет зубов у недругов, заявила Захарова
Расширение БРИКС вызывает скрежет зубов у недругов, заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова в ходе своего выступления на Восточном экономическом... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T10:12+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Расширение БРИКС вызывает скрежет зубов у недругов, заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). "То, что сейчас вызывает скрежет зубов у наших недругов, тот же самый БРИКС, который, вы же видите, буквально каждый день получает новые заявки о членстве, та же ШОС, те форматы, которые произросли из этих объединений, они были заложены, в общем-то здесь", - сказала она.Более того, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства рассказала, что имеет в виду "страны, которые формируют это пространство". Ранее сообщалось, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС. Более того, во вступлении в объединение заинтересована Малайзия.
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РОССИЯ, ВЭФ-2024, БРИКС, Мария Захарова
БРИКС вызывает скрежет зубов у недругов, заявила Захарова
Захарова: БРИКС вызывает скрежет зубов у недругов
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Расширение БРИКС вызывает скрежет зубов у недругов, заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"То, что сейчас вызывает скрежет зубов у наших недругов, тот же самый БРИКС, который, вы же видите, буквально каждый день получает новые заявки о членстве, та же ШОС, те форматы, которые произросли из этих объединений, они были заложены, в общем-то здесь", - сказала она.
Более того, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства рассказала, что имеет в виду "страны, которые формируют это пространство".
Ранее сообщалось, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС. Более того, во вступлении в объединение заинтересована Малайзия.
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