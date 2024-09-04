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БРИКС вызывает скрежет зубов у недругов, заявила Захарова

БРИКС вызывает скрежет зубов у недругов, заявила Захарова - 04.09.2024, ПРАЙМ

БРИКС вызывает скрежет зубов у недругов, заявила Захарова

Расширение БРИКС вызывает скрежет зубов у недругов, заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова в ходе своего выступления на Восточном экономическом... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T10:12+0300

2024-09-04T10:12+0300

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россия

вэф-2024

брикс

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Расширение БРИКС вызывает скрежет зубов у недругов, заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). "То, что сейчас вызывает скрежет зубов у наших недругов, тот же самый БРИКС, который, вы же видите, буквально каждый день получает новые заявки о членстве, та же ШОС, те форматы, которые произросли из этих объединений, они были заложены, в общем-то здесь", - сказала она.Более того, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства рассказала, что имеет в виду "страны, которые формируют это пространство". Ранее сообщалось, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС. Более того, во вступлении в объединение заинтересована Малайзия.

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россия, вэф-2024, брикс, мария захарова