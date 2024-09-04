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"Сучья обнажаются". Захарова сравнила отставку Кулебы с листопадом - 04.09.2024, ПРАЙМ
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"Сучья обнажаются". Захарова сравнила отставку Кулебы с листопадом
"Сучья обнажаются". Захарова сравнила отставку Кулебы с листопадом - 04.09.2024, ПРАЙМ
"Сучья обнажаются". Захарова сравнила отставку Кулебы с листопадом
Отставка министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, как и уход других украинских министров, похожа на осенний листопад. Об этом заявила пресс-секретарь... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T10:20+0300
2024-09-04T10:20+0300
россия
украина
мария захарова
верховная рада
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Отставка министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, как и уход других украинских министров, похожа на осенний листопад. Об этом заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова."Вы же видите, там посыпалось все правительство на Украине. О чем это говорит? Осень, листопад, сучья обнажаются", - сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства журналистам.Ранее сообщалось, что на Украине подали заявления об отставке три министра, о чем рассказал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Речь идет о главе Минюста Денис Малюська, министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и главе министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец. Позднее о своей отставке заявил мнистр иностранных дел Украины Кулеба.
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россия, украина, мария захарова, верховная рада
РОССИЯ, УКРАИНА, Мария Захарова, Верховная рада
10:20 04.09.2024
 
"Сучья обнажаются". Захарова сравнила отставку Кулебы с листопадом

Захарова сравнила отставку главы МИД Украины Кулебы с осенним листопадом

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный юридический форум-2024
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Отставка министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, как и уход других украинских министров, похожа на осенний листопад. Об этом заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.
"Вы же видите, там посыпалось все правительство на Украине. О чем это говорит? Осень, листопад, сучья обнажаются", - сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства журналистам.
Ранее сообщалось, что на Украине подали заявления об отставке три министра, о чем рассказал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Речь идет о главе Минюста Денис Малюська, министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и главе министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец. Позднее о своей отставке заявил мнистр иностранных дел Украины Кулеба.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
Зеленский сделал важное заявление после отставок в кабмине
09:31
 
РОССИЯУКРАИНАМария ЗахароваВерховная рада
 
 
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