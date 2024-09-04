https://1prime.ru/20240904/zakharova-851323472.html

"Сучья обнажаются". Захарова сравнила отставку Кулебы с листопадом

"Сучья обнажаются". Захарова сравнила отставку Кулебы с листопадом - 04.09.2024, ПРАЙМ

"Сучья обнажаются". Захарова сравнила отставку Кулебы с листопадом

Отставка министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, как и уход других украинских министров, похожа на осенний листопад. Об этом заявила пресс-секретарь... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T10:20+0300

2024-09-04T10:20+0300

2024-09-04T10:20+0300

россия

украина

мария захарова

верховная рада

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Отставка министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, как и уход других украинских министров, похожа на осенний листопад. Об этом заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова."Вы же видите, там посыпалось все правительство на Украине. О чем это говорит? Осень, листопад, сучья обнажаются", - сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства журналистам.Ранее сообщалось, что на Украине подали заявления об отставке три министра, о чем рассказал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Речь идет о главе Минюста Денис Малюська, министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и главе министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец. Позднее о своей отставке заявил мнистр иностранных дел Украины Кулеба.

https://1prime.ru/20240904/ukraina-851321216.html

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россия, украина, мария захарова, верховная рада