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Захарова рассказала, кто стремится присоединиться к НАТО и ЕС
Захарова рассказала, кто стремится присоединиться к НАТО и ЕС - 04.09.2024, ПРАЙМ
Захарова рассказала, кто стремится присоединиться к НАТО и ЕС
Присоединиться в Североатлантическому альянсу и Евросоюзу стремятся не крупнейшие экономики мира, подчеркнула пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова. | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T10:58+0300
2024-09-04T10:58+0300
2024-09-04T10:58+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Присоединиться в Североатлантическому альянсу и Евросоюзу стремятся не крупнейшие экономики мира, подчеркнула пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова."Вот посмотрите сейчас, если кто-то скажет: да нет, до кризиса Североатлантических структур еще далеко - минуточку, ЕС покинул его один из крупнейших членов - Британия",- рассказала она. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что Великобритания покинула ЕС со своими сильной экономикой и большим потенциалом. Она также отметила, что к НАТО пытаются присоединиться только те страны, которые были заведены в тупик самим альянсом.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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россия, мид, нато
Захарова рассказала, кто стремится присоединиться к НАТО и ЕС
Захарова: присоединиться к НАТО, к ЕС стремятся не крупнейшие экономики мира
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Присоединиться в Североатлантическому альянсу и Евросоюзу стремятся не крупнейшие экономики мира, подчеркнула пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.
"Вот посмотрите сейчас, если кто-то скажет: да нет, до кризиса Североатлантических структур еще далеко - минуточку, ЕС покинул его один из крупнейших членов - Британия",- рассказала она.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что Великобритания покинула ЕС со своими сильной экономикой и большим потенциалом. Она также отметила, что к НАТО пытаются присоединиться только те страны, которые были заведены в тупик самим альянсом.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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