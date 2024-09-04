https://1prime.ru/20240904/zakharova-851324767.html

Захарова рассказала, кто стремится присоединиться к НАТО и ЕС

Захарова рассказала, кто стремится присоединиться к НАТО и ЕС - 04.09.2024, ПРАЙМ

Захарова рассказала, кто стремится присоединиться к НАТО и ЕС

Присоединиться в Североатлантическому альянсу и Евросоюзу стремятся не крупнейшие экономики мира, подчеркнула пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова. | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T10:58+0300

2024-09-04T10:58+0300

2024-09-04T10:58+0300

россия

мид

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849069918_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2842149dc2907d71d32aaf7c53e62845.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Присоединиться в Североатлантическому альянсу и Евросоюзу стремятся не крупнейшие экономики мира, подчеркнула пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова."Вот посмотрите сейчас, если кто-то скажет: да нет, до кризиса Североатлантических структур еще далеко - минуточку, ЕС покинул его один из крупнейших членов - Британия",- рассказала она. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что Великобритания покинула ЕС со своими сильной экономикой и большим потенциалом. Она также отметила, что к НАТО пытаются присоединиться только те страны, которые были заведены в тупик самим альянсом.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://1prime.ru/20240903/turtsiya-851305437.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мид, нато