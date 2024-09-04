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Модернизация Восточного полигона ЖД обойдется в 3,7 триллиона рублей
Модернизация Восточного полигона ЖД обойдется в 3,7 триллиона рублей - 04.09.2024, ПРАЙМ
Модернизация Восточного полигона ЖД обойдется в 3,7 триллиона рублей
Модернизация Восточного полигона железных дорог стоит 3,7 триллиона рублей, но внесет большой вклад в развитие Дальнего Востока. Об этом на встрече с... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T15:01+0300
2024-09-04T15:01+0300
2024-09-04T15:11+0300
юрий трутнев
владимир путин
дальний восток
восточный полигон
ржд
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Модернизация Восточного полигона железных дорог стоит 3,7 триллиона рублей, но внесет большой вклад в развитие Дальнего Востока. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путины рассказал вице-премьер и полпред в ДФО Юрий Трутнев. "Изменившаяся международная обстановка сформировала новые вызовы и новые возможности. И теперь большое значения имеет развитие Восточного полигона железных дорог", - отметил Трутнев.Восточный полигон - сеть железных дорог общей протяженностью свыше 14 тысяч километров, она объединяет транспортный потенциал Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожных магистралей.
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юрий трутнев, владимир путин, дальний восток, восточный полигон, ржд
Юрий Трутнев, Владимир Путин, Дальний Восток, Восточный полигон, РЖД
Модернизация Восточного полигона ЖД обойдется в 3,7 триллиона рублей
Трутнев - Путину: модернизация восточного полигона ЖД стоит 3,7 трлн руб
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Модернизация Восточного полигона железных дорог стоит 3,7 триллиона рублей, но внесет большой вклад в развитие Дальнего Востока. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путины рассказал вице-премьер и полпред в ДФО Юрий Трутнев.
"Изменившаяся международная обстановка сформировала новые вызовы и новые возможности. И теперь большое значения имеет развитие Восточного полигона железных дорог", - отметил Трутнев.
Восточный полигон - сеть железных дорог общей протяженностью свыше 14 тысяч километров, она объединяет транспортный потенциал Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожных магистралей.
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