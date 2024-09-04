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Золото дорожает на совокупности факторов - 04.09.2024, ПРАЙМ
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Золото дорожает на совокупности факторов
Золото дорожает на совокупности факторов - 04.09.2024, ПРАЙМ
Золото дорожает на совокупности факторов
Стоимость золота в среду вечером растет на фоне снижения доходности гособлигаций США, в ожидании выхода комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) по... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T18:38+0300
2024-09-04T18:38+0300
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золото
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду вечером растет на фоне снижения доходности гособлигаций США, в ожидании выхода комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) по экономике страны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.14 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 3,4 доллара, или на 0,13%, до 2 526,4 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,83%, до 28,578 доллара за унцию. При этом доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) снижается до 3,793% с уровня предыдущего закрытия в 3,841%. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как надежный актив, поэтому котировки золота и доходность этих бумаг, как правило, имеют разнонаправленную динамику. В среду вечером ожидается выход "Бежевой книги" – комментариев ФРС США по экономическому состоянию страны. Трейдеры ожидают подсказок по дальнейшей монетарной политике регулятора. По данным CME Group, большинство аналитиков (53%) на данный момент прогнозируют снижение учетной ставки по итогам сентябрьского заседания ФРС до 5-5,25%, остальные - снижение до 4,75-5%. Ожидаемое снижение учетной ставки может ослабить курс доллара, что, в свою очередь, увеличит спрос на золото со стороны инвесторов, владеющих другими валютами.
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рынки, золото
Рынки, золото
18:38 04.09.2024
 
Золото дорожает на совокупности факторов

Золото в среду вечером растет на фоне снижения доходности гособлигаций США

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСотрудник помещает на тележку готовый маркированный слиток золота высшей пробы 99,99% чистоты
Сотрудник помещает на тележку готовый маркированный слиток золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 4 сен ПРАЙМ. Стоимость золота в среду вечером растет на фоне снижения доходности гособлигаций США, в ожидании выхода комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) по экономике страны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.14 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 3,4 доллара, или на 0,13%, до 2 526,4 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,83%, до 28,578 доллара за унцию.
При этом доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) снижается до 3,793% с уровня предыдущего закрытия в 3,841%. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как надежный актив, поэтому котировки золота и доходность этих бумаг, как правило, имеют разнонаправленную динамику.
В среду вечером ожидается выход "Бежевой книги" – комментариев ФРС США по экономическому состоянию страны. Трейдеры ожидают подсказок по дальнейшей монетарной политике регулятора.
По данным CME Group, большинство аналитиков (53%) на данный момент прогнозируют снижение учетной ставки по итогам сентябрьского заседания ФРС до 5-5,25%, остальные - снижение до 4,75-5%. Ожидаемое снижение учетной ставки может ослабить курс доллара, что, в свою очередь, увеличит спрос на золото со стороны инвесторов, владеющих другими валютами.
 
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