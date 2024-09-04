Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шольц пообещал поставить Украине еще 17 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T - 04.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240904/zrk-851338604.html
Шольц пообещал поставить Украине еще 17 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T
Шольц пообещал поставить Украине еще 17 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T - 04.09.2024, ПРАЙМ
Шольц пообещал поставить Украине еще 17 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T
В среду канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине поставку 17 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T, сообщил телеканал NTV. | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T17:26+0300
2024-09-04T17:26+0300
вооружения
германия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/03/851307835_0:69:3397:1979_1920x0_80_0_0_860e862992b75128163c950e349c9f25.png
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. В среду канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине поставку 17 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T, сообщил телеканал NTV. Канцлер Олаф Шольц заявил, что Украина получит дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T. В частности, речь идёт о восьми системах IRIS-T SLM и девяти системах IRIS-T SLS. По информации телеканала, в 2024 году Украина получит две системы каждого типа, а остальные — начиная с 2025 года.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием станут законной целью для России. США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками, но и подготовкой кадров на территории различных стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
германия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/03/851307835_543:0:3274:2048_1920x0_80_0_0_cd65c111efd04cdfef754cae6b3d1945.png
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, украина
Вооружения, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА
17:26 04.09.2024
 
Шольц пообещал поставить Украине еще 17 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T

NTV: Шольц пообещал поставить Украине еще 17 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T

CC BY-SA 4.0 / Matti Blume (cropped image) / IRIS-TЗРК IRIS-T SLS представлен на выставке ILA 2018, Берлин
ЗРК IRIS-T SLS представлен на выставке ILA 2018, Берлин - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
CC BY-SA 4.0 / Matti Blume (cropped image) / IRIS-T
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. В среду канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине поставку 17 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T, сообщил телеканал NTV.
Канцлер Олаф Шольц заявил, что Украина получит дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T. В частности, речь идёт о восьми системах IRIS-T SLM и девяти системах IRIS-T SLS.
По информации телеканала, в 2024 году Украина получит две системы каждого типа, а остальные — начиная с 2025 года.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием станут законной целью для России. США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками, но и подготовкой кадров на территории различных стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
ВооруженияГЕРМАНИЯУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала