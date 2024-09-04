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Шольц пообещал поставить Украине еще 17 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T

Шольц пообещал поставить Украине еще 17 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T - 04.09.2024, ПРАЙМ

Шольц пообещал поставить Украине еще 17 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T

В среду канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине поставку 17 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T, сообщил телеканал NTV. | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T17:26+0300

2024-09-04T17:26+0300

2024-09-04T17:26+0300

вооружения

германия

украина

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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. В среду канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине поставку 17 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T, сообщил телеканал NTV. Канцлер Олаф Шольц заявил, что Украина получит дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T. В частности, речь идёт о восьми системах IRIS-T SLM и девяти системах IRIS-T SLS. По информации телеканала, в 2024 году Украина получит две системы каждого типа, а остальные — начиная с 2025 года.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием станут законной целью для России. США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками, но и подготовкой кадров на территории различных стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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германия, украина