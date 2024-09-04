https://1prime.ru/20240904/zrk-851338604.html
Шольц пообещал поставить Украине еще 17 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T
Шольц пообещал поставить Украине еще 17 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T - 04.09.2024, ПРАЙМ
Шольц пообещал поставить Украине еще 17 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T
В среду канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине поставку 17 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T, сообщил телеканал NTV. | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T17:26+0300
2024-09-04T17:26+0300
2024-09-04T17:26+0300
вооружения
германия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/03/851307835_0:69:3397:1979_1920x0_80_0_0_860e862992b75128163c950e349c9f25.png
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. В среду канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине поставку 17 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T, сообщил телеканал NTV. Канцлер Олаф Шольц заявил, что Украина получит дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T. В частности, речь идёт о восьми системах IRIS-T SLM и девяти системах IRIS-T SLS. По информации телеканала, в 2024 году Украина получит две системы каждого типа, а остальные — начиная с 2025 года.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием станут законной целью для России. США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками, но и подготовкой кадров на территории различных стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
германия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/03/851307835_543:0:3274:2048_1920x0_80_0_0_cd65c111efd04cdfef754cae6b3d1945.png
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, украина
Вооружения, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА
Шольц пообещал поставить Украине еще 17 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T
NTV: Шольц пообещал поставить Украине еще 17 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. В среду канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине поставку 17 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T, сообщил телеканал NTV.
Канцлер Олаф Шольц заявил, что Украина получит дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T. В частности, речь идёт о восьми системах IRIS-T SLM и девяти системах IRIS-T SLS.
По информации телеканала, в 2024 году Украина получит две системы каждого типа, а остальные — начиная с 2025 года.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием станут законной целью для России. США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками, но и подготовкой кадров на территории различных стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.