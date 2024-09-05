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Ростехнадзор выявил нарушения в работе водохранилища под Челябинском

Ростехнадзор выявил нарушения в работе водохранилища под Челябинском - 05.09.2024, ПРАЙМ

Ростехнадзор выявил нарушения в работе водохранилища под Челябинском

Уральское управление Ростехнадзора сообщило, что выявило нарушения при эксплуатации Киалимского водохранилища на реке Большой Киалим в Челябинской области, где... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T19:59+0300

2024-09-05T19:59+0300

2024-09-05T19:59+0300

челябинск

прорыв дамбы

ростехнадзор

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ЧЕЛЯБИНСК, 5 сен – ПРАЙМ. Уральское управление Ростехнадзора сообщило, что выявило нарушения при эксплуатации Киалимского водохранилища на реке Большой Киалим в Челябинской области, где в июле прорвало дамбу и был подтоплен поселок. "Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) во главе с замруководителя управления Евгением Дроздецким в ходе проведения совместных с органами прокуратуры Челябинской области надзорных мероприятий выявило грубые нарушения обязательных требований при эксплуатации ГТС Киалимского водохранилища на реке Большой Киалим, расположенных на территории Карабашского городского округа, приведшие к созданию аварийной ситуации", - говорится в сообщении. Установлено, что было не обеспечено техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и текущий ремонт ГТС, отсутствовало оснащение ГТС техническими средствами контроля за состоянием сооружений, уточняется в сообщении. Также не обеспечено проведение аттестации работников по вопросам безопасности ГТС и не заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности в результате аварии на опасном объекте, добавляется в сообщении. Для принятия соответствующих мер к собственнику ГТС и эксплуатирующей организации Киалимского водохранилища управлением направлены материалы проверки в органы прокуратуры и следственный комитет Челябинской области, отмечается в сообщении. В конце июля на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Как отмечал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко, ЧП могло произойти из-за продолжительных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка – Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. Затем вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. Режим ЧС вводился на 9 территориях региона.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

челябинск, прорыв дамбы, ростехнадзор