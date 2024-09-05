https://1prime.ru/20240905/damba-851372689.html
Ростехнадзор выявил нарушения в работе водохранилища под Челябинском
Ростехнадзор выявил нарушения в работе водохранилища под Челябинском - 05.09.2024, ПРАЙМ
Ростехнадзор выявил нарушения в работе водохранилища под Челябинском
Уральское управление Ростехнадзора сообщило, что выявило нарушения при эксплуатации Киалимского водохранилища на реке Большой Киалим в Челябинской области, где... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T19:59+0300
2024-09-05T19:59+0300
2024-09-05T19:59+0300
челябинск
прорыв дамбы
ростехнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/16/847565413_0:147:3118:1901_1920x0_80_0_0_1c470613e7c627f96c82114e0ef4b3a2.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 5 сен – ПРАЙМ. Уральское управление Ростехнадзора сообщило, что выявило нарушения при эксплуатации Киалимского водохранилища на реке Большой Киалим в Челябинской области, где в июле прорвало дамбу и был подтоплен поселок. "Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) во главе с замруководителя управления Евгением Дроздецким в ходе проведения совместных с органами прокуратуры Челябинской области надзорных мероприятий выявило грубые нарушения обязательных требований при эксплуатации ГТС Киалимского водохранилища на реке Большой Киалим, расположенных на территории Карабашского городского округа, приведшие к созданию аварийной ситуации", - говорится в сообщении. Установлено, что было не обеспечено техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и текущий ремонт ГТС, отсутствовало оснащение ГТС техническими средствами контроля за состоянием сооружений, уточняется в сообщении. Также не обеспечено проведение аттестации работников по вопросам безопасности ГТС и не заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности в результате аварии на опасном объекте, добавляется в сообщении. Для принятия соответствующих мер к собственнику ГТС и эксплуатирующей организации Киалимского водохранилища управлением направлены материалы проверки в органы прокуратуры и следственный комитет Челябинской области, отмечается в сообщении. В конце июля на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Как отмечал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко, ЧП могло произойти из-за продолжительных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка – Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. Затем вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. Режим ЧС вводился на 9 территориях региона.
https://1prime.ru/20240727/podtoplenie-850480899.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/16/847565413_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_67d1c2db98c08dfb1988309fdd25979e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинск, прорыв дамбы, ростехнадзор
ЧЕЛЯБИНСК, Прорыв дамбы, Ростехнадзор
Ростехнадзор выявил нарушения в работе водохранилища под Челябинском
Ростехнадзор выявил нарушения в работе водохранилища под Челябинском
ЧЕЛЯБИНСК, 5 сен – ПРАЙМ. Уральское управление Ростехнадзора сообщило, что выявило нарушения при эксплуатации Киалимского водохранилища на реке Большой Киалим в Челябинской области, где в июле прорвало дамбу и был подтоплен поселок.
"Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) во главе с замруководителя управления Евгением Дроздецким в ходе проведения совместных с органами прокуратуры Челябинской области надзорных мероприятий выявило грубые нарушения обязательных требований при эксплуатации ГТС Киалимского водохранилища на реке Большой Киалим, расположенных на территории Карабашского городского округа, приведшие к созданию аварийной ситуации", - говорится в сообщении.
Жители подтопленного из-за прорыва дамбы Киолима возвращаются в дома
Установлено, что было не обеспечено техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и текущий ремонт ГТС, отсутствовало оснащение ГТС техническими средствами контроля за состоянием сооружений, уточняется в сообщении. Также не обеспечено проведение аттестации работников по вопросам безопасности ГТС и не заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности в результате аварии на опасном объекте, добавляется в сообщении.
Для принятия соответствующих мер к собственнику ГТС и эксплуатирующей организации Киалимского водохранилища управлением направлены материалы проверки в органы прокуратуры и следственный комитет Челябинской области, отмечается в сообщении.
В конце июля на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Как отмечал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко, ЧП могло произойти из-за продолжительных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка – Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. Затем вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды.
Режим ЧС вводился на 9 территориях региона.