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В ФТС назвали страну, на которую приходится треть внешней торговли России

В ФТС назвали страну, на которую приходится треть внешней торговли России - 05.09.2024, ПРАЙМ

В ФТС назвали страну, на которую приходится треть внешней торговли России

Китай является основным торговым партнером России: его доля во внешней торговле нашей страны составляет 33%, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Федеральной | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T14:19+0300

2024-09-05T14:19+0300

2024-09-05T14:19+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Китай является основным торговым партнером России: его доля во внешней торговле нашей страны составляет 33%, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владимир Ивин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). "У нас больше 130 миллиардов долларов торговля с Китаем. Китай составляет в российской внешней торговле долю в 33% - это самый крупный наш торговый партнер", - сказал Ивин. По его словам, следом среди торговых партнеров РФ идут Турция и Индия с показателем 8,5%. "То есть видите, какой разрыв. Поэтому и с нашей, и с китайской стороны есть намерение торговлю увеличивать. Поэтому еще раз повторюсь: мы все-таки сохраняем оптимизм, несмотря на все сложности", - сказал Ивин. Министр финансов РФ Антон Силуанов в августе отмечал, что Россия и Китай в 2024 году смогут обновить рекорд товарооборота, по итогам семи месяцев есть все предпосылки для этого. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15.30 мск. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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россия, китай, фтс