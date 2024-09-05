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В ФТС назвали страну, на которую приходится треть внешней торговли России - 05.09.2024, ПРАЙМ
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В ФТС назвали страну, на которую приходится треть внешней торговли России
В ФТС назвали страну, на которую приходится треть внешней торговли России - 05.09.2024, ПРАЙМ
В ФТС назвали страну, на которую приходится треть внешней торговли России
Китай является основным торговым партнером России: его доля во внешней торговле нашей страны составляет 33%, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Федеральной | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T14:19+0300
2024-09-05T14:19+0300
россия
китай
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Китай является основным торговым партнером России: его доля во внешней торговле нашей страны составляет 33%, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владимир Ивин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). "У нас больше 130 миллиардов долларов торговля с Китаем. Китай составляет в российской внешней торговле долю в 33% - это самый крупный наш торговый партнер", - сказал Ивин. По его словам, следом среди торговых партнеров РФ идут Турция и Индия с показателем 8,5%. "То есть видите, какой разрыв. Поэтому и с нашей, и с китайской стороны есть намерение торговлю увеличивать. Поэтому еще раз повторюсь: мы все-таки сохраняем оптимизм, несмотря на все сложности", - сказал Ивин. Министр финансов РФ Антон Силуанов в августе отмечал, что Россия и Китай в 2024 году смогут обновить рекорд товарооборота, по итогам семи месяцев есть все предпосылки для этого. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15.30 мск. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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россия, китай, фтс
РОССИЯ, КИТАЙ, ФТС
14:19 05.09.2024
 
В ФТС назвали страну, на которую приходится треть внешней торговли России

ФТС: треть внешней торговли России приходится на Китай

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФТС России
ФТС России - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Китай является основным торговым партнером России: его доля во внешней торговле нашей страны составляет 33%, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владимир Ивин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
"У нас больше 130 миллиардов долларов торговля с Китаем. Китай составляет в российской внешней торговле долю в 33% - это самый крупный наш торговый партнер", - сказал Ивин.
По его словам, следом среди торговых партнеров РФ идут Турция и Индия с показателем 8,5%. "То есть видите, какой разрыв. Поэтому и с нашей, и с китайской стороны есть намерение торговлю увеличивать. Поэтому еще раз повторюсь: мы все-таки сохраняем оптимизм, несмотря на все сложности", - сказал Ивин.
Министр финансов РФ Антон Силуанов в августе отмечал, что Россия и Китай в 2024 году смогут обновить рекорд товарооборота, по итогам семи месяцев есть все предпосылки для этого.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15.30 мск.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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