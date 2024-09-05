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В ФТС рассказали о поступлениях от экспортных пошлин
В ФТС рассказали о поступлениях от экспортных пошлин - 05.09.2024, ПРАЙМ
В ФТС рассказали о поступлениях от экспортных пошлин
В 2024 году доля экспортных пошлин в доходах, администрируемых Федеральной таможенной службой, снизилась до 13,8%, а доля платежей от импорта достигла рекордных | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T15:40+0300
2024-09-05T15:40+0300
2024-09-05T15:40+0300
фтс
ввозные пошлины
экспортная пошлина
импорт
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — ПРАЙМ. В 2024 году доля экспортных пошлин в доходах, администрируемых Федеральной таможенной службой, снизилась до 13,8%, а доля платежей от импорта достигла рекордных 76,5%, сообщил в интервью РИА Новости замглавы ФТС РФ Владимир Ивин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). "В прошлом году завершился налоговый маневр, поэтому в этом году мы работаем без значительного объема экспортных пошлин. В связи с этим доля экспортных платежей у нас сильно упала. То есть, если раньше они составляли больше половины, то сейчас всего 13,8%. А львиную долю составляют платежи от импорта - 76,5%. Это тоже рекордный показатель, он постоянно увеличивается", - сказал Ивин. С учетом серьезного бюджетного задания по взиманию платежей в этом году импортное направление является для ФТС приоритетным с точки зрения администрирования, отметил он. Ранее в кулуарах форума Ивин сообщил РИА Новости, что ФТС России за январь-август 2024 года перечислила в бюджет более 4,4 триллиона рублей, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
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фтс, ввозные пошлины, экспортная пошлина, импорт, россия
ФТС, ввозные пошлины, экспортная пошлина, импорт, РОССИЯ
В ФТС рассказали о поступлениях от экспортных пошлин
ФТС: более двух третей поступлений таможенных пошлин в РФ приходится на импорт
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — ПРАЙМ. В 2024 году доля экспортных пошлин в доходах, администрируемых Федеральной таможенной службой, снизилась до 13,8%, а доля платежей от импорта достигла рекордных 76,5%, сообщил в интервью РИА Новости замглавы ФТС РФ Владимир Ивин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
"В прошлом году завершился налоговый маневр, поэтому в этом году мы работаем без значительного объема экспортных пошлин. В связи с этим доля экспортных платежей у нас сильно упала. То есть, если раньше они составляли больше половины, то сейчас всего 13,8%. А львиную долю составляют платежи от импорта - 76,5%. Это тоже рекордный показатель, он постоянно увеличивается", - сказал Ивин.
В ФТС назвали страну, на которую приходится треть внешней торговли России
С учетом серьезного бюджетного задания по взиманию платежей в этом году импортное направление является для ФТС приоритетным с точки зрения администрирования, отметил он.
Ранее в кулуарах форума Ивин сообщил РИА Новости, что ФТС России за январь-август 2024 года перечислила в бюджет более 4,4 триллиона рублей, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.