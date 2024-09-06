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Дуров сделал первое заявление после своего задержания
Дуров сделал первое заявление после своего задержания - 06.09.2024, ПРАЙМ
Дуров сделал первое заявление после своего задержания
Основатель Telegram Павел Дуров сделал первое заявление после своего задержания в аэропорту Парижа. | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T09:26+0300
2024-09-06T09:26+0300
2024-09-06T09:34+0300
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Основатель Telegram Павел Дуров сделал первое заявление после своего задержания в аэропорту Парижа.По его словам, в таких ситуациях властям государства следует обращаться в суд, а не преследовать основателя социальной сети. К тому же Дуров отметил, уже давно помог создать горячую линию между Telegram и властями Франции для борьбы с терроризмом в стране.В этой связи бизнесмен подчеркнул, что вопросы, которые ему задавали после задержания, с учетом предпринимаемых мессенджером мер против терроризма, крайне удивительные. "В прошлом месяце меня допрашивали в полиции на протяжении четырех дней после прибытия в Париж. Мне сказали, что я могу быть лично ответственен за незаконное использование Telegram другими людьми. Это удивительно по нескольким причинам", - написал Дуров.Предприниматель добавил, что абсолютно не согласен с утверждениями о том, Telegram является "анархическим раем".Дурова задержали по прилету в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Это вызвало широкую критику общественности в ряде стран. Во Франции его подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в частности, в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой. Бизнесмену может грозить до десяти лет заключения. Официальные обвинения Дурову еще не предъявили.Резонансный арест Павла Дурова французскими властями вызвал серьезное беспокойство в технологическом и криптовалютном сообществах, отметил в разговоре с "Праймом" владелец и генеральный директор BitRiver Игорь Рунец.
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павел дуров, франция, telegram
Павел Дуров, ФРАНЦИЯ, Telegram
Дуров сделал первое заявление после своего задержания
Дуров: если у страны есть претензии к Telegram, нужно идти в суд
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Основатель Telegram Павел Дуров сделал первое заявление после своего задержания в аэропорту Парижа.
По его словам, в таких ситуациях властям государства следует обращаться в суд, а не преследовать основателя социальной сети. К тому же Дуров отметил, уже давно помог создать горячую линию между Telegram и властями Франции для борьбы с терроризмом в стране.
В этой связи бизнесмен подчеркнул, что вопросы, которые ему задавали после задержания, с учетом предпринимаемых мессенджером мер против терроризма, крайне удивительные.
Суд запретил Дурову покидать Францию в течение полугода, пишут СМИ
"В прошлом месяце меня допрашивали в полиции на протяжении четырех дней после прибытия в Париж. Мне сказали, что я могу быть лично ответственен за незаконное использование Telegram другими людьми. Это удивительно по нескольким причинам", - написал Дуров.
Предприниматель добавил, что абсолютно не согласен с утверждениями о том, Telegram является "анархическим раем".
Дурова задержали по прилету в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Это вызвало широкую критику общественности в ряде стран. Во Франции его подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в частности, в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой. Бизнесмену может грозить до десяти лет заключения. Официальные обвинения Дурову еще не предъявили.
Резонансный арест Павла Дурова французскими властями вызвал серьезное беспокойство в технологическом и криптовалютном сообществах, отметил
в разговоре с "Праймом" владелец и генеральный директор BitRiver Игорь Рунец.