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ЕК выделила пакет помощи на восстановление энергоинфраструктуры Украины

ЕК выделила пакет помощи на восстановление энергоинфраструктуры Украины - 06.09.2024, ПРАЙМ

ЕК выделила пакет помощи на восстановление энергоинфраструктуры Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК выделила Украине дополнительный пакет гуманитарной помощи на 40 миллионов евро на восстановление... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T13:13+0300

2024-09-06T13:13+0300

2024-09-06T13:14+0300

энергетика

ек

украина

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БРЮССЕЛЬ, 6 сен – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК выделила Украине дополнительный пакет гуманитарной помощи на 40 миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры. "Скоро будет снижение температуры, поэтому мы увеличиваем гуманитарную помощь нуждающимся украинцам. Новый пакет в 40 миллионов евро направлен на (финансирование - ред.) ремонтных работ, электричества, отопления и жилья", - написала фон дер Ляйен в соцсети X. Она отметила, что пакет выделяется в преддверии предстоящего зимнего отопительного сезона.

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