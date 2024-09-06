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ЕК выделила пакет помощи на восстановление энергоинфраструктуры Украины
ЕК выделила пакет помощи на восстановление энергоинфраструктуры Украины - 06.09.2024, ПРАЙМ
ЕК выделила пакет помощи на восстановление энергоинфраструктуры Украины
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК выделила Украине дополнительный пакет гуманитарной помощи на 40 миллионов евро на восстановление... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T13:13+0300
2024-09-06T13:13+0300
2024-09-06T13:14+0300
энергетика
ек
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БРЮССЕЛЬ, 6 сен – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК выделила Украине дополнительный пакет гуманитарной помощи на 40 миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры. "Скоро будет снижение температуры, поэтому мы увеличиваем гуманитарную помощь нуждающимся украинцам. Новый пакет в 40 миллионов евро направлен на (финансирование - ред.) ремонтных работ, электричества, отопления и жилья", - написала фон дер Ляйен в соцсети X. Она отметила, что пакет выделяется в преддверии предстоящего зимнего отопительного сезона.
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ек, украина
ЕК выделила пакет помощи на восстановление энергоинфраструктуры Украины
Еврокомиссия выделили 40млн евро на восстановление энергоинфраструктуры Украины
БРЮССЕЛЬ, 6 сен – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК выделила Украине дополнительный пакет гуманитарной помощи на 40 миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры.
"Скоро будет снижение температуры, поэтому мы увеличиваем гуманитарную помощь нуждающимся украинцам. Новый пакет в 40 миллионов евро направлен на (финансирование - ред.) ремонтных работ, электричества, отопления и жилья", - написала фон дер Ляйен в соцсети X.
Она отметила, что пакет выделяется в преддверии предстоящего зимнего отопительного сезона.