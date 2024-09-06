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В АКИТ раскрыли, какую часть ВВП России занимает онлайн-торговля

В АКИТ раскрыли, какую часть ВВП России занимает онлайн-торговля - 06.09.2024, ПРАЙМ

В АКИТ раскрыли, какую часть ВВП России занимает онлайн-торговля

Интернет-торговля занимает 4,6% ВВП России, однако в подсчетах учитываются только розничные продажи, рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T07:37+0300

2024-09-06T07:37+0300

2024-09-06T07:42+0300

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акит

интернет-торговля

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Интернет-торговля занимает 4,6% ВВП России, однако в подсчетах учитываются только розничные продажи, рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов на ВЭФ-2024, проходящем с 4 по 6 сентября во Владивостоке."Для сравнения, в Великобритании, например, эта доля - около 9%. При этом стоит учитывать, что в мире в сегменте электронной коммерции большая доля приходится на сектор B2B, который у нас в стране пока только начинает развиваться", - объяснил эксперт. Согласно данным Росстата, объем ВВП России за прошлый год составил в текущих ценах 172,148 трлн рублей. При этом был зафиксирован рост экономики на 3,6%. Глава минфина России Антон Силуанов в конце августа представил обновленный прогноз правительства, согласно которому ожидаемый показатель роста российской экономики по итогам 2024 года составил 3,9% против 2,8%, обозначенных ранее. Банк России подтвердил свой прогноз в 3,5-4%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

акит, интернет-торговля, интернет-магазин