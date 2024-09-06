https://1prime.ru/20240906/orban-851393803.html

Первым шагом на Украине должно стать прекращение огня, заявил Орбан

Первым шагом на Украине должно стать прекращение огня, заявил Орбан - 06.09.2024, ПРАЙМ

Первым шагом на Украине должно стать прекращение огня, заявил Орбан

Первым шагом в разрешении украинского конфликта должно стать прекращение огня, а не разработка и одобрение мирного плана. Такое мнение высказал венгерский... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T16:15+0300

2024-09-06T16:15+0300

2024-09-06T16:16+0300

россия

венгрия

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виктор орбан

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РИМ, 6 сен – ПРАЙМ. Первым шагом в разрешении украинского конфликта должно стать прекращение огня, а не разработка и одобрение мирного плана. Такое мнение высказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Если мы будем ждать мирного плана, принятого и приемлемого обеими сторонами, мира никогда не будет. Первым шагом является не мирный план, им является прекращение огня", - заявил он в ходе экономического форума в итальянском городе Черноббьо. Премьер Венгрии добавил, что весь мир, в том числе Европейский союз, должны подталкивать стороны конфликта к его урегулированию. По его словам, кризис должен обрести международный контекст, без которого оппонентов будет сложно убедить прекратить боевые действия.Орбан подчеркнул, что началом урегулирования не может быть мирный план, его обсуждению должны предшествовать коммуникация, а потом прекращение огня. Ранее российский президент Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что Россия никогда не отрицала свою готовность к переговорам с Украиной. По его словам, необходимо искать такие формы и гарантии, которые хоть как-то работают.В свою очередь канцлер Австрии Карл Нехаммер, что страна приняла к сведению заявления Путина о его готовности к мирным переговорам с Украиной и готова стать площадкой для их проведения.

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россия, венгрия, украина, виктор орбан