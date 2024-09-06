https://1prime.ru/20240906/peskov-851389143.html

Песков назвал место, которое занимают "американские дела" в графике Путина

Песков назвал место, которое занимают "американские дела" в графике Путина - 06.09.2024, ПРАЙМ

Песков назвал место, которое занимают "американские дела" в графике Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопросы российских журналистов о том, кому из кандидатов в президенты США на самом деле отдает... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T13:41+0300

2024-09-06T13:41+0300

2024-09-06T13:41+0300

россия

сша

дмитрий песков

владимир путин

камала харрис

дональд трамп

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопросы российских журналистов о том, кому из кандидатов в президенты США на самом деле отдает предпочтение Владимир Путин. "Американские дела не могут быть и не являются заботой, которая находится в верхних строчках повестки дня президента. Все-таки, для него главное - это наша страна, наши люди", - отметил Песков.Ранее в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме Путин с иронией заявил, что Москва поддержит претендента от демократической партии Камалу Харрис, поскольку именно так и советовал сделать действующий глава Белого дома Джо Байден.Выборы американского лидера пройдут 5 ноября. Компанию Харрис составит претендент от республиканцев миллиардер Дональд Трамп. Он занимал пост президента с 2016 по 202о годы.

https://1prime.ru/20240905/kharris-851358331.html

сша

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россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, камала харрис, дональд трамп