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Песков назвал место, которое занимают "американские дела" в графике Путина - 06.09.2024, ПРАЙМ
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Песков назвал место, которое занимают "американские дела" в графике Путина
Песков назвал место, которое занимают "американские дела" в графике Путина - 06.09.2024, ПРАЙМ
Песков назвал место, которое занимают "американские дела" в графике Путина
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопросы российских журналистов о том, кому из кандидатов в президенты США на самом деле отдает... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T13:41+0300
2024-09-06T13:41+0300
россия
сша
дмитрий песков
владимир путин
камала харрис
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопросы российских журналистов о том, кому из кандидатов в президенты США на самом деле отдает предпочтение Владимир Путин. "Американские дела не могут быть и не являются заботой, которая находится в верхних строчках повестки дня президента. Все-таки, для него главное - это наша страна, наши люди", - отметил Песков.Ранее в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме Путин с иронией заявил, что Москва поддержит претендента от демократической партии Камалу Харрис, поскольку именно так и советовал сделать действующий глава Белого дома Джо Байден.Выборы американского лидера пройдут 5 ноября. Компанию Харрис составит претендент от республиканцев миллиардер Дональд Трамп. Он занимал пост президента с 2016 по 202о годы.
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россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, камала харрис, дональд трамп
РОССИЯ, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Камала Харрис, Дональд Трамп
13:41 06.09.2024
 
Песков назвал место, которое занимают "американские дела" в графике Путина

Песков: американские дела не стоят в верхних строчках забот президента Путина

© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопросы российских журналистов о том, кому из кандидатов в президенты США на самом деле отдает предпочтение Владимир Путин.
"Американские дела не могут быть и не являются заботой, которая находится в верхних строчках повестки дня президента. Все-таки, для него главное - это наша страна, наши люди", - отметил Песков.
Ранее в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме Путин с иронией заявил, что Москва поддержит претендента от демократической партии Камалу Харрис, поскольку именно так и советовал сделать действующий глава Белого дома Джо Байден.
Выборы американского лидера пройдут 5 ноября. Компанию Харрис составит претендент от республиканцев миллиардер Дональд Трамп. Он занимал пост президента с 2016 по 202о годы.
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