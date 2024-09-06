Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Отскок удался - 06.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240906/rynok-aktsiy-851384331.html
Отскок удался
Отскок удался - 06.09.2024, ПРАЙМ
Отскок удался
Индекс Мосбиржи планово отработал высокий отскок с годового дна. На минимуме 3 сентября было 2512 п., а на максимуме 5 сентября уже 2662 п., или +6%. Ориентир... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T11:10+0300
2024-09-06T11:10+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
биржа
торги
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851384331.jpg?1725610257
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи планово отработал высокий отскок с годового дна. На минимуме 3 сентября было 2512 п., а на максимуме 5 сентября уже 2662 п., или +6%. Ориентир теста снизу-вверх 2650 п. благополучно исполнен. Несмотря на удачные отскоки, тренд рынка акций по-прежнему нисходящий. Для разворота негативной тенденции нужно послабление ДКП ЦБ и нормализация на геополитическом фронте, а также полное перекрытие лазеек для недружественных нерезидентов по продаже российских бумаг. Тогда и взлетим.Сильнее рынка — акции "Сегежи" (+26,1%). Ралли ускорилось после решения материнской корпорации АФК "Система" поучаствовать в грядущей допэмисии бумаг "дочки". С недавнего исторического дна акции уже +60%. Возможно продолжение вверх, но такие спекуляции связаны с высоким риском фиксации.Слабее рынка — бумаги ВК (-2,6%). Они очень волатильные: сделали отскок с годового дна на +11% и ушли в коррекцию. Дальше вероятен боковик. А высокий фундаментальный таргет на +50% от текущих раскроется нескоро из-за все еще низкой рентабельности бизнеса корпорации.Рубль отбил у юаня 1,5% и пара вернулась ниже 12,5. А внебиржевые доллар и евро подскочили на процент к 89,7 и 99,2. Высокая волатильность инвалют связана с инфраструктурными ограничениями на фоне санкций и возникшими возможностями арбитража между площадками.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа, торги
Мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа, Торги
11:10 06.09.2024
 

Отскок удался

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
Все материалы
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи планово отработал высокий отскок с годового дна. На минимуме 3 сентября было 2512 п., а на максимуме 5 сентября уже 2662 п., или +6%. Ориентир теста снизу-вверх 2650 п. благополучно исполнен. Несмотря на удачные отскоки, тренд рынка акций по-прежнему нисходящий. Для разворота негативной тенденции нужно послабление ДКП ЦБ и нормализация на геополитическом фронте, а также полное перекрытие лазеек для недружественных нерезидентов по продаже российских бумаг. Тогда и взлетим.
Сильнее рынка — акции "Сегежи" (+26,1%). Ралли ускорилось после решения материнской корпорации АФК "Система" поучаствовать в грядущей допэмисии бумаг "дочки". С недавнего исторического дна акции уже +60%. Возможно продолжение вверх, но такие спекуляции связаны с высоким риском фиксации.
Слабее рынка — бумаги ВК (-2,6%). Они очень волатильные: сделали отскок с годового дна на +11% и ушли в коррекцию. Дальше вероятен боковик. А высокий фундаментальный таргет на +50% от текущих раскроется нескоро из-за все еще низкой рентабельности бизнеса корпорации.
Рубль отбил у юаня 1,5% и пара вернулась ниже 12,5. А внебиржевые доллар и евро подскочили на процент к 89,7 и 99,2. Высокая волатильность инвалют связана с инфраструктурными ограничениями на фоне санкций и возникшими возможностями арбитража между площадками.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковроссийский рынок акцийбиржаТорги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала