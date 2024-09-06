Отскок удался

МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи планово отработал высокий отскок с годового дна. На минимуме 3 сентября было 2512 п., а на максимуме 5 сентября уже 2662 п., или +6%. Ориентир теста снизу-вверх 2650 п. благополучно исполнен. Несмотря на удачные отскоки, тренд рынка акций по-прежнему нисходящий. Для разворота негативной тенденции нужно послабление ДКП ЦБ и нормализация на геополитическом фронте, а также полное перекрытие лазеек для недружественных нерезидентов по продаже российских бумаг. Тогда и взлетим.Сильнее рынка — акции "Сегежи" (+26,1%). Ралли ускорилось после решения материнской корпорации АФК "Система" поучаствовать в грядущей допэмисии бумаг "дочки". С недавнего исторического дна акции уже +60%. Возможно продолжение вверх, но такие спекуляции связаны с высоким риском фиксации.Слабее рынка — бумаги ВК (-2,6%). Они очень волатильные: сделали отскок с годового дна на +11% и ушли в коррекцию. Дальше вероятен боковик. А высокий фундаментальный таргет на +50% от текущих раскроется нескоро из-за все еще низкой рентабельности бизнеса корпорации.Рубль отбил у юаня 1,5% и пара вернулась ниже 12,5. А внебиржевые доллар и евро подскочили на процент к 89,7 и 99,2. Высокая волатильность инвалют связана с инфраструктурными ограничениями на фоне санкций и возникшими возможностями арбитража между площадками.
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи планово отработал высокий отскок с годового дна. На минимуме 3 сентября было 2512 п., а на максимуме 5 сентября уже 2662 п., или +6%. Ориентир теста снизу-вверх 2650 п. благополучно исполнен. Несмотря на удачные отскоки, тренд рынка акций по-прежнему нисходящий. Для разворота негативной тенденции нужно послабление ДКП ЦБ и нормализация на геополитическом фронте, а также полное перекрытие лазеек для недружественных нерезидентов по продаже российских бумаг. Тогда и взлетим.
Сильнее рынка — акции "Сегежи" (+26,1%). Ралли ускорилось после решения материнской корпорации АФК "Система" поучаствовать в грядущей допэмисии бумаг "дочки". С недавнего исторического дна акции уже +60%. Возможно продолжение вверх, но такие спекуляции связаны с высоким риском фиксации.
Слабее рынка — бумаги ВК (-2,6%). Они очень волатильные: сделали отскок с годового дна на +11% и ушли в коррекцию. Дальше вероятен боковик. А высокий фундаментальный таргет на +50% от текущих раскроется нескоро из-за все еще низкой рентабельности бизнеса корпорации.
Рубль отбил у юаня 1,5% и пара вернулась ниже 12,5. А внебиржевые доллар и евро подскочили на процент к 89,7 и 99,2. Высокая волатильность инвалют связана с инфраструктурными ограничениями на фоне санкций и возникшими возможностями арбитража между площадками.
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