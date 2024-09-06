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Российский рынок акций растет третий день подряд

Российский рынок акций растет третий день подряд - 06.09.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций растет третий день подряд

Российский рынок акций в пятницу растет третий день подряд, следует из данных Мосбиржи. | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T16:52+0300

2024-09-06T16:52+0300

2024-09-06T16:52+0300

экономика

россия

российский рынок акций

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций в пятницу растет третий день подряд, следует из данных Мосбиржи. Индекс Мосбиржи к 16.26 мск растет на 0,58%, до 2 636,79 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожает на 0,65%, до 73,16 доллара за баррель. "Российский рынок акций после негативного старта повысился, но вскоре сдал позиции. Индекс Мосбиржи немного обновил вчерашний минимум, однако удержался от дальнейшего снижения и перешел восстановлению, вернувшись в небольшой плюс. Внешний фон является неоднозначным: на старте наших торгов нефть пыталась скорректировать очередную ощутимую просадку, произошедшую вчера вечером. Но вскоре нефтяные цены обновили дневной минимум, правда, сумели отскочить от него и перейти к консолидации", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". В то же время валютный фактор оказывает поддержку нашему рынку, рубль планомерно дешевеет к юаню, добавляет эксперт. "Банк России выпустил обзор рисков финансовых рынков по итогам августа. Восьмой месяц подряд физлица продолжают покупать ОФЗ в поисках того самого заветного "дна", в то время как системно значимые кредитные организации продолжают продажи. На рынке акций физлица не так оптимистичны, и по итогам августа продали ценные бумаги на 17,9 млрд руб. (с января 2023 года это 3-й по счету месяц с нетто-продажами). Несмотря на это доля физлиц в объеме торгов выросла на 4,0 п.п., до 78,5% (в июле – 74,4%)", - рассказал Кирилл Климентьев из "Цифра брокер". "В мировом масштабе игроки ожидают выхода августовских данных по рынку труда США и исходя из этого будут корректировать свои ожидания относительно сентябрьского заседания ФРС", - отмечает Зарина Саидова из ФГ "Финам". ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости – расписки "Глобалтранса" (+4,45%), акции ДЭК (+3,53%), "Совкомфлота" (+3,35%), расписки "Русагро" (+2,7%), акции "Сургутнефтегаза" (+2,6%), Московского кредитного банка (+2,28%), префы "Татнефти" (+2,16%), обыкновенные акции "Алросы" (+2,05%). В лидерах снижения стоимости – акции "Сегежи" (-2,33%), ЛСР (-1,79%), "Мечела" (префы дешевеют на 1,56%, обыкновенные акции – на 1,51%), префы "Башнефти" (-1,23%), "Системы" (-0,91%), "Распадской" (-0,89%), ОГК-2 (-0,79%). ПРОГНОЗЫ "Если в ближайшие несколько дней не произойдет какого-либо серьезного негатива, а на старте новой недели сырьевой и валютный факторы существенно не ухудшатся, скорее всего, индекс Мосбиржи вернется к восстановлению с ближайшей целью в области 2679–2724 п., в которой он консолидировался в конце прошлой торговой недели", - говорит Бабин. Владимир Чернов из Freedom Finance Global ожидает, что на закрытии индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне диапазоне 2550–2650 пунктов.

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