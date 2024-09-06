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ЦБ рассказал, кто в России наиболее вовлечен в экспорт услуг

ЦБ рассказал, кто в России наиболее вовлечен в экспорт услуг - 06.09.2024, ПРАЙМ

ЦБ рассказал, кто в России наиболее вовлечен в экспорт услуг

Самыми вовлеченными во внешнюю торговлю услугами в России в 2023 году были крупные компании и микропредприятия, следует из данных ЦБ. | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T13:47+0300

2024-09-06T13:47+0300

2024-09-06T13:47+0300

банк россии

торговля

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Самыми вовлеченными во внешнюю торговлю услугами в России в 2023 году были крупные компании и микропредприятия, следует из данных ЦБ. Так, в целом в прошлом году Россия экспортировала услуг на 33,3 миллиарда долларов, а импортировала - на 39,9 миллиарда. При этом 81,8% экспорта и 77,8% импорта пришлось на крупные компании. Неожиданно, что второе место заняли микропредприятия: их доля в продаже своих услуг составила 9,1%, а в покупке - 11,3%. Они были наиболее активны в сфере культуры и отдыха, транспорта, оказания деловых услуг, IT и консалтинга в области управления. Далее идут малые предприятия (6% в экспорте и 8,4% в импорте), которые занимают заметную долю в во внешней торговле страховых услуг, а также в сфере научных разработок. На средние компании приходится 3% в экспорте и 2,5% в импорте услуг, при этом сильнее всего они вовлечены в экспорт информационных услуг, а также услуг в сфере культуры и отдыха. Банк России в пятницу начал публикацию статистики по внешней торговле услугами в распределении по размеру предприятий-резидентов. Новые данные позволят провести анализ степени вовлеченности крупных, средних и малых предприятий во внешнюю торговлю услугами.

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торговля