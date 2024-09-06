https://1prime.ru/20240906/ukraina-851379333.html

Британия направит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet

Британия направит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet - 06.09.2024, ПРАЙМ

Британия направит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet

Британия планирует передать Украине 650 многоцелевых ракет Martlet для поддержки противовоздушной обороны (ПВО). Об этом говорится в заявлении британского... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T08:53+0300

2024-09-06T08:53+0300

2024-09-06T08:53+0300

вооружения

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военная помощь украине

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Британия планирует передать Украине 650 многоцелевых ракет Martlet для поддержки противовоздушной обороны (ПВО). Об этом говорится в заявлении британского Минобороны.Согласно материалу ведомства, первая партия должна быть поставлена до конца этого года. Сумма контракта составит около 213 миллионов долларов.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240905/ukraina-851367514.html

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россия, украина, великобритания, военная помощь украине