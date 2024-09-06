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Британия направит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet
Британия направит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet - 06.09.2024, ПРАЙМ
Британия направит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet
Британия планирует передать Украине 650 многоцелевых ракет Martlet для поддержки противовоздушной обороны (ПВО). Об этом говорится в заявлении британского... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T08:53+0300
2024-09-06T08:53+0300
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Британия планирует передать Украине 650 многоцелевых ракет Martlet для поддержки противовоздушной обороны (ПВО). Об этом говорится в заявлении британского Минобороны.Согласно материалу ведомства, первая партия должна быть поставлена до конца этого года. Сумма контракта составит около 213 миллионов долларов.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, военная помощь Украине
Британия направит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet
Лондон направит Киеву 650 ракет Martlet, первая партия ожидается до конца года
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Британия планирует передать Украине 650 многоцелевых ракет Martlet для поддержки противовоздушной обороны (ПВО). Об этом говорится в заявлении британского Минобороны.
Согласно материалу ведомства, первая партия должна быть поставлена до конца этого года. Сумма контракта составит около 213 миллионов долларов.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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