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В ЦБ заявили о снижении объема продажи валюты крупными экспортерами
В ЦБ заявили о снижении объема продажи валюты крупными экспортерами - 06.09.2024, ПРАЙМ
В ЦБ заявили о снижении объема продажи валюты крупными экспортерами
Чистые продажи иностранной валюты крупнейшими экспортерами в августе снизились на 1% к июлю, до 11,9 миллиарда долларов, следует из "Обзора рисков финансовых... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T11:00+0300
2024-09-06T11:00+0300
2024-09-06T11:00+0300
россия
банк россии
экспортеры
продажа валютной выручки
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Чистые продажи иностранной валюты крупнейшими экспортерами в августе снизились на 1% к июлю, до 11,9 миллиарда долларов, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ. "Чистые продажи 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в августе 2024 года составили 11,9 миллиарда долларов, снизившись на 1% относительно предыдущего месяца", - говорится в обзоре. Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в июне 2024 года составило 116%, увеличившись на 8 процентных пунктов относительно мая 2024 года за счет продаж иностранной валюты, накопленной ранее для выплаты дивидендов, также сообщает ЦБ РФ.
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россия, банк россии, экспортеры, продажа валютной выручки
РОССИЯ, Банк России, экспортеры, продажа валютной выручки
В ЦБ заявили о снижении объема продажи валюты крупными экспортерами
ЦБ: продажи валюты крупнейшими экспортерами в августе снизились на 1%
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Чистые продажи иностранной валюты крупнейшими экспортерами в августе снизились на 1% к июлю, до 11,9 миллиарда долларов, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ.
"Чистые продажи 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в августе 2024 года составили 11,9 миллиарда долларов, снизившись на 1% относительно предыдущего месяца", - говорится в обзоре.
Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в июне 2024 года составило 116%, увеличившись на 8 процентных пунктов относительно мая 2024 года за счет продаж иностранной валюты, накопленной ранее для выплаты дивидендов, также сообщает ЦБ РФ.
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