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Зеленский обратился к западным союзникам с неожиданной просьбой
Зеленский обратился к западным союзникам с неожиданной просьбой - 06.09.2024, ПРАЙМ
Зеленский обратился к западным союзникам с неожиданной просьбой
Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к западным союзникам с просьбой закончить конфликт до конца осени, о чем он заявил в ходе заседания "Рамштайн" в... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T16:37+0300
2024-09-06T16:37+0300
2024-09-06T16:38+0300
россия
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к западным союзникам с просьбой закончить конфликт до конца осени, о чем он заявил в ходе заседания "Рамштайн" в Германии 6 сентября."Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда кончится конфликт", — предложил он.По словам главы киевского режима, урегулирование кризиса в эти сроки поможет восстановить "надежный международный порядок безопасности". В то же время официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее говорил, что на текущий момент предпосылок для мирный переговоров по украинскому вопросу нет.
https://1prime.ru/20240906/orban-851393803.html
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россия, украина, запад, мирные переговоры
РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, мирные переговоры
Зеленский обратился к западным союзникам с неожиданной просьбой
Зеленский призвал Запад принять меры для окончания конфликта на Украине осенью
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к западным союзникам с просьбой закончить конфликт до конца осени, о чем он заявил в ходе заседания "Рамштайн" в Германии 6 сентября.
"Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда кончится конфликт", — предложил он.
По словам главы киевского режима, урегулирование кризиса в эти сроки поможет восстановить "надежный международный порядок безопасности".
В то же время официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее говорил, что на текущий момент предпосылок для мирный переговоров по украинскому вопросу нет.
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