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Зеленский обратился к западным союзникам с неожиданной просьбой - 06.09.2024, ПРАЙМ
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Зеленский обратился к западным союзникам с неожиданной просьбой
Зеленский обратился к западным союзникам с неожиданной просьбой - 06.09.2024, ПРАЙМ
Зеленский обратился к западным союзникам с неожиданной просьбой
Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к западным союзникам с просьбой закончить конфликт до конца осени, о чем он заявил в ходе заседания "Рамштайн" в... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T16:37+0300
2024-09-06T16:38+0300
россия
украина
запад
мирные переговоры
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к западным союзникам с просьбой закончить конфликт до конца осени, о чем он заявил в ходе заседания "Рамштайн" в Германии 6 сентября."Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда кончится конфликт", — предложил он.По словам главы киевского режима, урегулирование кризиса в эти сроки поможет восстановить "надежный международный порядок безопасности". В то же время официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее говорил, что на текущий момент предпосылок для мирный переговоров по украинскому вопросу нет.
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украина
запад
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россия, украина, запад, мирные переговоры
РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, мирные переговоры
16:37 06.09.2024 (обновлено: 16:38 06.09.2024)
 
Зеленский обратился к западным союзникам с неожиданной просьбой

Зеленский призвал Запад принять меры для окончания конфликта на Украине осенью

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к западным союзникам с просьбой закончить конфликт до конца осени, о чем он заявил в ходе заседания "Рамштайн" в Германии 6 сентября.
"Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда кончится конфликт", — предложил он.
По словам главы киевского режима, урегулирование кризиса в эти сроки поможет восстановить "надежный международный порядок безопасности".
В то же время официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее говорил, что на текущий момент предпосылок для мирный переговоров по украинскому вопросу нет.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
Первым шагом на Украине должно стать прекращение огня, заявил Орбан
16:15
 
РОССИЯУКРАИНАЗАПАДмирные переговоры
 
 
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