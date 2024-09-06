https://1prime.ru/20240906/zelenskiy-851394194.html

Зеленский обратился к западным союзникам с неожиданной просьбой

Зеленский обратился к западным союзникам с неожиданной просьбой - 06.09.2024, ПРАЙМ

Зеленский обратился к западным союзникам с неожиданной просьбой

Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к западным союзникам с просьбой закончить конфликт до конца осени, о чем он заявил в ходе заседания "Рамштайн" в... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T16:37+0300

2024-09-06T16:37+0300

2024-09-06T16:38+0300

россия

украина

запад

мирные переговоры

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к западным союзникам с просьбой закончить конфликт до конца осени, о чем он заявил в ходе заседания "Рамштайн" в Германии 6 сентября."Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда кончится конфликт", — предложил он.По словам главы киевского режима, урегулирование кризиса в эти сроки поможет восстановить "надежный международный порядок безопасности". В то же время официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее говорил, что на текущий момент предпосылок для мирный переговоров по украинскому вопросу нет.

https://1prime.ru/20240906/orban-851393803.html

украина

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россия, украина, запад, мирные переговоры