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На российском рынке акций зафиксировали крупные продажи в августе

На российском рынке акций зафиксировали крупные продажи в августе - 07.09.2024, ПРАЙМ

На российском рынке акций зафиксировали крупные продажи в августе

Продажи на рынке акций в РФ в августе были одними из самых крупных за последние 18 месяцев, сказал управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Борис Блохин | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T16:11+0300

2024-09-07T16:11+0300

2024-09-07T16:16+0300

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КАЗАНЬ, 7 сен - ПРАЙМ. Продажи на рынке акций в РФ в августе были одними из самых крупных за последние 18 месяцев, сказал управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Борис Блохин на конференции Smart-Lab для инвесторов и трейдеров "Инвест Суббота". "Вчера и мы раскрыли данные, и Банк России раскрыл данные…, эти данные помогут нам ответить на все слухи, домыслы, которые есть на рынке, что какие-то мифические продажи происходят непонятно какими участниками и так далее. Что нам показывают эти данные? Ключевым, самым большим продавцом, были физические лица за август…, и практически весь месяц рынок находился под давлением этих продаж", - отметил он. "Уровень продаж был один из самых крупных за последние 18 месяцев, поэтому, безусловно, с учетом и летнего периода времени, и текущего состояния рынка - это было достаточно серьезное давление на рынок", - сказал Блохин, добавив, что притоки были в фонды денежного рынка и в облигации. Ранее в пятницу в "Обзоре рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ, сообщалось, что физлица в РФ в августе стали крупнейшими продавцами акций: они продали акций на 17,9 миллиарда рублей больше, чем купили. Также 6 сентября Московская биржа сообщала, что физические лица сократили объем инвестиций в акции на 21,5 миллиарда рублей, объем вложений в паи фондов составил 49,1 миллиарда, в облигации - 82,5 миллиарда. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 77,8%, в объеме торгов облигациями – 39,7%, на спот-рынке валюты - 8,3%, на срочном рынке - 64,7%. Директор по брокерскому бизнесу "БКС Мир инвестиций" Игорь Пимонов также отметил, что клиенты брокера перекладывались из рынка акций в инструменты денежного и облигационного рынков. Управляющий директор ВТБ Сергей Симаков отметил, что в брокере банка также видят, что высокие процентные ставки по депозитам также создают давление на рынок акций. Он также указал, что в связи с большим количеством розничных инвесторов на рынке, их настроение оказывает влияние на динамику в бумагах. В то же время, по словам руководителя управления мониторинга, контроля и развития клиентского сервиса ФГ "Финам" Дмитрия Леснова, компания за летние месяцы зафиксировала приток клиентов, однако они заняли выжидательную позицию на рынке акций. Как сказал директор департамента клиентских отношений "Солид Брокер" Руслан Хисматуллин, компания не заметила массовых распродаж, так как у нее в основном консервативная аудитория. "Действительно, есть, по моим ощущениям, по общению с клиентами, с менеджерами, которые общаются с клиентами, достаточно серьезное перетаптывание. Все хотят купить, но кнопку "купить" пока не нажимают. Но ликвидность готовится", - добавил Хисматуллин.

https://1prime.ru/20240906/tsb-851383968.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

биржевые торги, акции, мосбиржа, российский рынок акций