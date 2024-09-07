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Мосбиржа намерена запустить сервис управления аллокацией на IPO

Мосбиржа намерена запустить сервис управления аллокацией на IPO - 07.09.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа намерена запустить сервис управления аллокацией на IPO

Московская биржа намерена до конца года запустить сервис для автоматического управления аллокациями на первичном размещении акций (IPO), сказал РИА Новости... | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T21:04+0300

2024-09-07T21:04+0300

2024-09-07T21:04+0300

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КАЗАНЬ, 7 сен - ПРАЙМ. Московская биржа намерена до конца года запустить сервис для автоматического управления аллокациями на первичном размещении акций (IPO), сказал РИА Новости управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Борис Блохин в кулуарах конференции Smart-Lab для инвесторов и трейдеров "Инвест Суббота". Аллокация - это определение части заявок на участие в первичном размещении, которые в итоге будут удовлетворены. В середине мая глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ выпустит рекомендации эмитентам по условиям аллокации при первичном публичном размещении акций (IPO), а также рекомендации брокерам по предупреждению клиентов о том, что заявки могут быть удовлетворены не в полном объеме. В начале апреля Блохин заявлял РБК, что в рамках торговой системы Мосбиржа осуществляет специальную доработку, которая называется "Смарт-Аллокатор" и которая сделает аллокацию на IPO более равномерной. "В сделках IPO участвует очень большое количество физических лиц, поэтому заявки измеряются десятками и сотнями тысяч. Банк России рекомендовал устанавливать предварительно определенные правила аллокации и раскрывать дополнительную информацию. Когда заканчивается сбор заявок, начинается очень трудоемкий процесс распределения аллокаций. Это сейчас делается в полуручном режиме и на огромном количестве заявок", - пояснил РИА Новости Блохин. "Соответственно, "Смарт-аллокатор", который мы реализуем в этом году, подразумевает существенное расширение текущих возможностей торговой системы. У нас есть только одна опция – это единое распределение всем по единой пропорции. Но этого не хватает, потому что у некоторых эмитентов могут быть разные правила – всем пропорционально, но при этом не меньше десяти акций, например, или клиентам, которые подают больше определенного количества заявок, не делать аллокацию, потому что они, скорее всего, спекулятивной направленности", - добавил он. "Смарт-аллокатор" даст инвестбанкам больше возможностей технологического управления аллокацией, а инвесторам позволит избежать каких-либо технических ошибок. Участнику даже не надо будет экспортировать какие-то заявки извне, отметил Блохин и добавил, что "биржа ожидает, что сервис будет реализован в четвертом квартале".

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биржевые торги, мосбиржа, ipo