https://1prime.ru/20240907/analitika-851405670.html

Рубль упал, ощутив резкий дефицит юаней на "расслоившемся" рынке

Рубль упал, ощутив резкий дефицит юаней на "расслоившемся" рынке - 07.09.2024, ПРАЙМ

Рубль упал, ощутив резкий дефицит юаней на "расслоившемся" рынке

Курс российской валюты к юаню на прошлой неделе резко расширил диапазон колебаний. При этом юань после плавного подрастания в начале недели резко подскочил и... | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T11:18+0300

2024-09-07T11:18+0300

2024-09-07T11:18+0300

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на прошлой неделе резко расширил диапазон колебаний. При этом юань после плавного подрастания в начале недели резко подскочил и обновил на Мосбирже максимум с апреля, подорожав до 12,9 рубля. Затем валюта КНР немного сползла, а "размах" экстремумов составил 8%. При этом рост валюты КНР на неделе отмечался три сессии против одной снижения и оной - стабилизации.Основной повод для взлета валюты КНР к рублю стал скачок юаневых ставок overnight выше 200%, что могло вызвать отток юаней с биржевого рынка в супервыгодные депозиты. После этого были затухающие курсовые колебания, инициированные таким сильным импульсом.В целом же, за неделю, курс юаня на Мосбирже вырос на 57 копеек до 12,62 рубля. Курс доллара за неделю упал на 1,37 рубля до 89,82 рубля, евро – на 1,04 рубля, до 99,72 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Валюта США на форексе упала за неделю от 7,09 до 7,089 юаня – в район минимумов с июня 2023 года. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,117 юаня, то есть всего на 0,4% дороже форекса, что существенно ниже по сравнению с державшимися в прошлые недели несколькими процентами.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели упала до 6,37 тысячи против 7 тысяч неделей ранее.КРИЗИС ЮАНЕВОГО ДЕНЕЖНОГО РЫНКА И КУРСРубль начал рабочую неделю стабилизацией с плавным ослаблением против юаня, отыгрывая фактор завершения налогового периода в связи с началом нового месяца.Между тем, "бомба замедленного действия" зрела давно и вызвана она была отсутствием на рынке "длинных юаней", что делает сложным функционирование юаневого кредитования банками.На таком фоне стоимость привлечения и размещения ликвидности в китайских юанях на российском рынке на срок один день росла последние 3 месяца. Если в начале лета ставка была в диапазоне 1-2% годовых, то к концу августа приблизилась к 8,5%. При этом уже 30 августа ситуация резко ухудшилась - ставка подскочила до 42,15%. В середине этой недели показатель и вовсе впервые взлетел выше 200%.Объем операций "валютный своп" по продаже Центробанком РФ юаней за рубли держался на неделе на предельно высоком уровне около 30 миллиардов юаней ежедневно. Однако это не спасало ситуацию, и курс юаня к рублю улетел на максимумы за четыре месяца.ПРОГНОЗЫВторую половину рабочей недели рубль "приходил в себя", проводя затухающие колебания против юаня после сильного удара. При этом ЦБ РФ проводил вербальные интервенции, проясняя свою позицию.В частности, регулятор заявил, что для стабилизации ситуации на валютном рынке в условиях действующих санкций банковскому сектору целесообразно сокращать валютизацию активов, в том числе ограничивать рост валютного кредитования.В условиях сокращения предложения юаней со стороны отдельных участников рынка, операции "валютный своп" Банка России не могут являться инструментом фондирования валютных активов, а служат механизмом стабилизации в условиях краткосрочных всплесков на внутреннем валютном рынке, также отметил регулятор.Кроме того, ЦБ РФ оценил, что чистые продажи иностранной валюты крупнейшими экспортерами в августе снизились на 1% к июлю, до 11,9 миллиарда долларов.Таким образом, курс юаня на фоне скачка вверх вернулся к более реальным – "внебиржевым" уровням. Это дало позитивный эффект в виде сокращения спреда между биржевым, внебиржевым и оффшорным курсами, и таким образом убрало множественность курсов на российском рынке.Также возможно, что рост курса юаня на бирже значит, что нашелся некий канал для арбитража между ней и внешним рынком, и это будет поддерживать рыночность курсообразования на бирже, поскольку заинтересует импортеров, приобретающих ранее юани в основном на "внебирже". Это может убрать формирующееся в последнее время понятие "грязных юаней", которые торгуются на Мосбирже и из-за санкций на нее непригодны для использования во внешнеэкономической деятельности.Что касается курса юаня, то он скорее всего после шока завершающейся недели останется выше 12,5 рубля, а игроки будут ждать сигналов от ЦБ РФ, который в пятницу будет решать судьбу ключевой ставки.

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, рубль, юань, brent, мосбиржа