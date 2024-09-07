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В Минтрансе сообщили о подорожании авиабилетов по России
В Минтрансе сообщили о подорожании авиабилетов по России - 07.09.2024, ПРАЙМ
В Минтрансе сообщили о подорожании авиабилетов по России
Цена авиабилетов по РФ на фоне спроса в I полугодии текущего года выросла почти на 20%, в среднем, по данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС),... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T05:43+0300
2024-09-07T05:43+0300
2024-09-07T05:44+0300
экономика
минтранс рф
авиабилеты
подорожание
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МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. Цена авиабилетов по РФ на фоне спроса в I полугодии текущего года выросла почти на 20%, в среднем, по данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), составляет 9150 рублей, рассказал в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума глава Минтранса Роман Старовойт. "Учитывая этот спрос, мы, к сожалению, фиксируем в том числе и рост стоимости билетов. За первое полугодие почти на 20% выросла стоимость авиационных билетов. Это примерно на 1550 рублей среднее увеличение цены, и средняя стоимость билета, по данным ФАС, сегодня составляет 9150 рублей", - сказал он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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минтранс рф, авиабилеты, подорожание
Экономика, Минтранс РФ, авиабилеты, подорожание
В Минтрансе сообщили о подорожании авиабилетов по России
Старовойт: авиабилеты по РФ в I полугодии подрожали на 20%, в среднем 9150 руб
МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. Цена авиабилетов по РФ на фоне спроса в I полугодии текущего года выросла почти на 20%, в среднем, по данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), составляет 9150 рублей, рассказал в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума глава Минтранса Роман Старовойт.
"Учитывая этот спрос, мы, к сожалению, фиксируем в том числе и рост стоимости билетов. За первое полугодие почти на 20% выросла стоимость авиационных билетов. Это примерно на 1550 рублей среднее увеличение цены, и средняя стоимость билета, по данным ФАС, сегодня составляет 9150 рублей", - сказал он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Авиабилеты в Калининградскую область продолжат субсидировать, заявил Путин
Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.