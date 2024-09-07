https://1prime.ru/20240907/aviabilety-851402128.html

В Минтрансе объяснили причины подорожания авиабилетов

В Минтрансе объяснили причины подорожания авиабилетов - 07.09.2024, ПРАЙМ

В Минтрансе объяснили причины подорожания авиабилетов

Минтранс РФ видит ряд причин роста цен на авиабилеты, в частности рост пассажиропотока и стоимости топлива и обслуживания самолетов, и похожие тенденции... | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T07:22+0300

2024-09-07T07:22+0300

2024-09-07T07:22+0300

экономика

авиабилеты

подорожание

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Минтранс РФ видит ряд причин роста цен на авиабилеты, в частности рост пассажиропотока и стоимости топлива и обслуживания самолетов, и похожие тенденции прослеживаются и в других странах мира, заявил в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума глава министерства Роман Старовойт. "Здесь несколько факторов. Это рост пассажиропотока, то есть увеличивается конкуренция. Это затраты авиакомпании на поддержание летной годности. Как бы то ни было, но увеличились расходы авиакомпаний на эти виды работ. Также в целом рост стоимости и топлива, и наземных услуг, которые сегодня мы фиксируем", - сказал он. Примерно такая же ситуация и в мире, продолжил министр. "Большая проблема сегодня существует по приобретению воздушных судов. Мы знаем о проблемах крупнейших производителей. У Boeing есть проблемы, у Airbus с двигателями Pratt & Whitney. Поэтому взаимодействуя с нашими партнерами за рубежом, мы фиксируем примерно такие же тенденции у всех", - заключил Старовойт. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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авиабилеты, подорожание