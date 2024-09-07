https://1prime.ru/20240907/aviaperevozki-851401795.html
В Минтрансе сделали прогноз по объему авиаперевозок на 2024 год
В Минтрансе сделали прогноз по объему авиаперевозок на 2024 год - 07.09.2024, ПРАЙМ
В Минтрансе сделали прогноз по объему авиаперевозок на 2024 год
Минтранс в 2024 году ждет перевозок пассажиров российским авиакомпаниями от прошлогодних 103 миллионов человек до роста на 5%, заявил в интервью РИА Новости на... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T06:59+0300
2024-09-07T06:59+0300
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МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. Минтранс в 2024 году ждет перевозок пассажиров российским авиакомпаниями от прошлогодних 103 миллионов человек до роста на 5%, заявил в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума глава Минтранса Роман Старовойт. "Мы предполагаем, что в текущем году показатель пассажироперевозок прошлого года в 103 миллиона человек останется на этом же уровне, а может быть, даже и увеличится, примерно, на 5%. Осень покажет. Здесь мы осторожны в своих прогнозах. Но факт загрузки наших воздушных судов говорит о том, что этот вид транспорта очень востребован", - сказал он. Старовойт отдельно отметил, что загрузка кресел авиакомпании "Победа" составляет около 96%, такого не было никогда. И подобная тенденция наблюдается у всех авиакомпаний России, подчеркнул глава Минтранса. По последним данным Росавиации, пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-июле составил 63,3 миллиона человек, увеличившись почти на 7% к аналогичному периоду прошлого года. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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минтранс рф, авиаперевозки, прогноз
Экономика, Минтранс РФ, авиаперевозки, прогноз
В Минтрансе сделали прогноз по объему авиаперевозок на 2024 год
Минтранс: авиаперевозки в 2024 г сохранятся на уровне 103 млн или вырастут на 5%
МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. Минтранс в 2024 году ждет перевозок пассажиров российским авиакомпаниями от прошлогодних 103 миллионов человек до роста на 5%, заявил в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума глава Минтранса Роман Старовойт.
"Мы предполагаем, что в текущем году показатель пассажироперевозок прошлого года в 103 миллиона человек останется на этом же уровне, а может быть, даже и увеличится, примерно, на 5%. Осень покажет. Здесь мы осторожны в своих прогнозах. Но факт загрузки наших воздушных судов говорит о том, что этот вид транспорта очень востребован", - сказал он.
Старовойт отдельно отметил, что загрузка кресел авиакомпании "Победа" составляет около 96%, такого не было никогда. И подобная тенденция наблюдается у всех авиакомпаний России, подчеркнул глава Минтранса.
По последним данным Росавиации, пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-июле составил 63,3 миллиона человек, увеличившись почти на 7% к аналогичному периоду прошлого года.
В Минтрансе сообщили о подорожании авиабилетов по России
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.