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В Минтрансе сделали прогноз по объему авиаперевозок на 2024 год

В Минтрансе сделали прогноз по объему авиаперевозок на 2024 год - 07.09.2024, ПРАЙМ

В Минтрансе сделали прогноз по объему авиаперевозок на 2024 год

Минтранс в 2024 году ждет перевозок пассажиров российским авиакомпаниями от прошлогодних 103 миллионов человек до роста на 5%, заявил в интервью РИА Новости на... | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T06:59+0300

2024-09-07T06:59+0300

2024-09-07T07:00+0300

экономика

минтранс рф

авиаперевозки

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МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. Минтранс в 2024 году ждет перевозок пассажиров российским авиакомпаниями от прошлогодних 103 миллионов человек до роста на 5%, заявил в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума глава Минтранса Роман Старовойт. "Мы предполагаем, что в текущем году показатель пассажироперевозок прошлого года в 103 миллиона человек останется на этом же уровне, а может быть, даже и увеличится, примерно, на 5%. Осень покажет. Здесь мы осторожны в своих прогнозах. Но факт загрузки наших воздушных судов говорит о том, что этот вид транспорта очень востребован", - сказал он. Старовойт отдельно отметил, что загрузка кресел авиакомпании "Победа" составляет около 96%, такого не было никогда. И подобная тенденция наблюдается у всех авиакомпаний России, подчеркнул глава Минтранса. По последним данным Росавиации, пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-июле составил 63,3 миллиона человек, увеличившись почти на 7% к аналогичному периоду прошлого года. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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минтранс рф, авиаперевозки, прогноз