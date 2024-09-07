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В Минтрансе рассказали о развитии авиасообщений с Африкой и Кубой
В Минтрансе рассказали о развитии авиасообщений с Африкой и Кубой - 07.09.2024, ПРАЙМ
В Минтрансе рассказали о развитии авиасообщений с Африкой и Кубой
Минтранс России заинтересован в развитии авиасообщений с африканскими странами и Кубой. На сегодняшний день российская сторона ведет переговоры с... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T11:12+0300
2024-09-07T11:12+0300
2024-09-07T11:12+0300
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африка
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авиасообщение
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – ПРАЙМ. Минтранс России заинтересован в развитии авиасообщений с африканскими странами и Кубой. На сегодняшний день российская сторона ведет переговоры с представителями государств о перспективах сотрудничества, рассказал глава министерства Роман Старовойт. Так, из России уже налажены прямые авиаперевозки на Кубу, а также в некоторые страны африканского континента - в Египет, Тунис, Алжир и Марокко. "Здесь все зависит от спроса. Если авиакомпании видят спрос, то они, конечно, выходят на линию", - объяснил министр.Старовойт подчеркнул, что египетское направление остается традиционным для российских туристов. Именно поэтому при возникновении повышенного спроса авиаперевозчики организуют дополнительные рейсы.
https://1prime.ru/20240907/interes-851404748.html
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минтранс рф, африка, куба, авиасообщение, переговоры
Минтранс РФ, АФРИКА, КУБА, авиасообщение, переговоры
В Минтрансе рассказали о развитии авиасообщений с Африкой и Кубой
Старовойт: Россия ведет переговоры о развитии авиасообщения с Кубой, странами Африки
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – ПРАЙМ. Минтранс России заинтересован в развитии авиасообщений с африканскими странами и Кубой. На сегодняшний день российская сторона ведет переговоры с представителями государств о перспективах сотрудничества, рассказал глава министерства Роман Старовойт.
Так, из России уже налажены прямые авиаперевозки на Кубу, а также в некоторые страны африканского континента - в Египет, Тунис, Алжир и Марокко.
"Здесь все зависит от спроса. Если авиакомпании видят спрос, то они, конечно, выходят на линию", - объяснил министр.
Старовойт подчеркнул, что египетское направление остается традиционным для российских туристов. Именно поэтому при возникновении повышенного спроса авиаперевозчики организуют дополнительные рейсы.
Старовойт рассказал об интересе стран Ближнего Востока к Севморпути