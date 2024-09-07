https://1prime.ru/20240907/aviasoobscheniya-851405550.html

В Минтрансе рассказали о развитии авиасообщений с Африкой и Кубой

В Минтрансе рассказали о развитии авиасообщений с Африкой и Кубой - 07.09.2024, ПРАЙМ

В Минтрансе рассказали о развитии авиасообщений с Африкой и Кубой

Минтранс России заинтересован в развитии авиасообщений с африканскими странами и Кубой. На сегодняшний день российская сторона ведет переговоры с... | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T11:12+0300

2024-09-07T11:12+0300

2024-09-07T11:12+0300

минтранс рф

африка

куба

авиасообщение

переговоры

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – ПРАЙМ. Минтранс России заинтересован в развитии авиасообщений с африканскими странами и Кубой. На сегодняшний день российская сторона ведет переговоры с представителями государств о перспективах сотрудничества, рассказал глава министерства Роман Старовойт. Так, из России уже налажены прямые авиаперевозки на Кубу, а также в некоторые страны африканского континента - в Египет, Тунис, Алжир и Марокко. "Здесь все зависит от спроса. Если авиакомпании видят спрос, то они, конечно, выходят на линию", - объяснил министр.Старовойт подчеркнул, что египетское направление остается традиционным для российских туристов. Именно поэтому при возникновении повышенного спроса авиаперевозчики организуют дополнительные рейсы.

https://1prime.ru/20240907/interes-851404748.html

африка

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минтранс рф, африка, куба, авиасообщение, переговоры