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Большой, стильный, британский и дорогой: россиян порадовали новинкой
Большой, стильный, британский и дорогой: россиян порадовали новинкой - 07.09.2024, ПРАЙМ
Большой, стильный, британский и дорогой: россиян порадовали новинкой
Дилер из Москвы привез на российский авторынок новый внедорожник Land Rover Defender 110 2024 года выпуска, сообщает издание "SPEED.ME". | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T09:01+0300
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Дилер из Москвы привез на российский авторынок новый внедорожник Land Rover Defender 110 2024 года выпуска, сообщает издание "SPEED.ME".Легендарный полноприводный "британец" оснащен мощным дизельным мотором на 3 литра и 249 л.с., а также АКП. Он также полностью отвечает высоким стандартам безопасности и комфорта своего бренда.Так, в кроссовере предустановлены система удержания автомобиля в полосе, предотвращения и предупреждения столкновений, контроля слепых зон, распознавания дорожных знаков и многое другое. Для езды по любым типам дорог предусмотрены антипробуксовочная система и система стабилизации, а также помощь при въезде в гору.В салоне есть системы климат-контроля, подогрев сидений, многофункциональная цифровая панель управления. Интерьер выполнен из качественных и тактильно приятных материалов.Цена на новинку стартует от 16,9 миллионов рублей.
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авторынок рф, land rover
Большой, стильный, британский и дорогой: россиян порадовали новинкой
"SPEED.ME": России начались продажи внедорожника Land Rover Defender 110
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ.
Дилер из Москвы привез на российский авторынок новый внедорожник Land Rover Defender 110 2024 года выпуска, сообщает издание "SPEED.ME"
.
Легендарный полноприводный "британец" оснащен мощным дизельным мотором на 3 литра и 249 л.с., а также АКП. Он также полностью отвечает высоким стандартам безопасности и комфорта своего бренда.
Так, в кроссовере предустановлены система удержания автомобиля в полосе, предотвращения и предупреждения столкновений, контроля слепых зон, распознавания дорожных знаков и многое другое. Для езды по любым типам дорог предусмотрены антипробуксовочная система и система стабилизации, а также помощь при въезде в гору.
В салоне есть системы климат-контроля, подогрев сидений, многофункциональная цифровая панель управления. Интерьер выполнен из качественных и тактильно приятных материалов.
Цена на новинку стартует от 16,9 миллионов рублей.
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