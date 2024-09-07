https://1prime.ru/20240907/avtomobil-851403600.html

Большой, стильный, британский и дорогой: россиян порадовали новинкой

Большой, стильный, британский и дорогой: россиян порадовали новинкой - 07.09.2024, ПРАЙМ

Большой, стильный, британский и дорогой: россиян порадовали новинкой

Дилер из Москвы привез на российский авторынок новый внедорожник Land Rover Defender 110 2024 года выпуска, сообщает издание "SPEED.ME". | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T09:01+0300

2024-09-07T09:01+0300

2024-09-07T09:01+0300

авторынок рф

land rover

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Дилер из Москвы привез на российский авторынок новый внедорожник Land Rover Defender 110 2024 года выпуска, сообщает издание "SPEED.ME".Легендарный полноприводный "британец" оснащен мощным дизельным мотором на 3 литра и 249 л.с., а также АКП. Он также полностью отвечает высоким стандартам безопасности и комфорта своего бренда.Так, в кроссовере предустановлены система удержания автомобиля в полосе, предотвращения и предупреждения столкновений, контроля слепых зон, распознавания дорожных знаков и многое другое. Для езды по любым типам дорог предусмотрены антипробуксовочная система и система стабилизации, а также помощь при въезде в гору.В салоне есть системы климат-контроля, подогрев сидений, многофункциональная цифровая панель управления. Интерьер выполнен из качественных и тактильно приятных материалов.Цена на новинку стартует от 16,9 миллионов рублей.

https://1prime.ru/20240907/avto-851278851.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авторынок рф, land rover